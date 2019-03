Foi apreendida quase tanta cocaína em dois meses como em 2018

Nos meses de janeiro e fevereiro, a Polícia Judiciária apreendeu quase tanta cocaína em Portugal como em todo o ano passado. Nos primeiros meses de 2019 contam-se já 3695 quilos, enquanto em 2018 foram detetados pelas autoridades 5036 quilos, avança o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira.

O aumento da quantidade de droga apreendida tem sido uma constante nos últimos anos: em 2016 foram recuperados 1132 quilos, enquanto em 2017 o valor saltou para mais do dobro (2672 quilos). A tendência manteve-se no ano passado e a perspetiva é que continue em 2019.

Porquê? Há duas explicações. A primeira está relacionada com o “aumento significativo da produção” da droga na Colômbia, Bolívia e Perú, explica Artur Vaz, diretor da Unidade de Combate ao Tráfico de estupefacientes da Polícia Judiciária. Depois, há também uma maior eficácia policial. “As autoridades dos diversos países europeus têm concentrado a sua atenção no combate ao tráfico de droga, especialmente ao tráfico por via marítima”, diz ainda.

João Goulão, diretor dos Serviços de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas dependências, sublinha ao matutino também que “ desde a entrada em vigor da lei de descriminalização das drogas”, as autoridades “têm concentrado a atenção nas principais rotas do tráfico”.

Mas o crescimento do tráfico não significa necessariamente que se esteja a consumir mais em Portugal. O país é visto pelos traficantes como uma porta de entrada na Europa, fazendo chegar várias cargas de cocaína por via marítima. “Há ainda um grande número de embarcações que fazem o transporte de mercadorias entre esta região e a Península ibérica, Também somos um país próximo do Noote de África, onde se produz o haxixe. É natural que as organizações criminosas se aproveitem das estruturas existentes”, diz Artur Vaz.