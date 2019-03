Tentativa de fuga da prisão de Castelo Branco. Há três anos um grupo conseguiu sair pela porta deste mesmo estabelecimento prisional

Buraco na parede de uma cela do terceiro piso foi descoberto pelos guardas do estabelecimento prisional durante a tarde de sábado. A segurança foi reforçada e dois dos reclusos daquela cela foram imediatamente transferidos para a prisão de alta segurança de Monsanto, em Lisboa. Um deles é familiar de um recluso que conseguiu fugir desta prisão há três anos. Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Nacional (SNCGP) acusa falta de guardas nas prisões ao fim-de-semana

Os serviços de vigilância do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco detetaram um buraco na parede de uma cela este sábado à tarde, o que causou algum alarme na cadeia ao ponto de ter sido reforçada a segurança na ala onde está situada a camarata que na altura tinha entre 10 a 12 reclusos. "Disseram-me que o buraco já dava para ver a luz do dia de um lado para o outro, mas que ainda não estaria totalmente concluído", revelou ao Expresso Jorge Alves, do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Nacional (SNCGP). Segundo o sindicalista, uma situação como esta acontece por dois motivos: "o reduzido horário de trabalho, que promove a insegurança nos estabelecimentos prisionais e da guarda prisional" e a política das chefias do EP de Castelo Branco, que "desvalorizam por completo a segurança da cadeia, porque a partir das 17h de sexta até às 08h de segunda há uma redução de 3 para 1 no número elementos do corpo da guarda prisional". "Dado o reduzido número de guardas na cadeia, houve necessidade de convocar guardas que estavam de folga para fazer revista à camarata e fazer a transferência de dois reclusos para a cadeia de alta segurança de Monsanto", explicou Jorge Alves. Há pouco mais de três anos, um grupo de 3 ou 4 reclusos conseguiram sequestrar o guarda da porta e com a chave conseguiram fugir. Mais tarde foram apanhados, mas, segundo o sindicalista, "este buraco demonstra que a chefia não aprendeu nada". Um deles é familiar de um dos reclusos que agora terá escavado este buraco. "O Estabelecimento Prisional de Castelo Branco não tem condições nenhumas", remata.