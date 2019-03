Space X cada vez mais próxima do transporte de pessoas para o espaço

A cápsula da Space X chegou em segurança à Estação Espacial Internacional. Se o regresso à Terra correr bem, o veículo construído pela empresa do milionário Elon Musk pode começar a transportar astronautas até ao espaço já no verão

Pela primeira vez na história das viagens espaciais um veículo comercial construído por uma empresa privada norte-americana, a Space-X, do milionário Elon Tusk, acoplou de forma autónoma na Espação Espacial Internacional (EEI). O encontro deu-se ao final da manhã, a 400 quilómetros da Terra, enquanto a Estação Espacial Internacional (EEI) passava sobre a Nova Zelândia e percorria uma das 90 voltas à terra que cumpre todos os dias.

A viagem durou um dia e marca uma etapa decisiva na parceria público-privada que a agência norte-americana NASA começou a desenvolver nos seus planos de exploração espacial. É que se a Space-X passar no teste – ainda falta garantir que a cápsula espacial Crew Dragon-X regresse à Terra inteira -, a sua próxima viagem, prevista para julho deste ano, deverá já incluir dois astronautas a bordo.

Desde que o programa Space Shuttle foi interrompido, em 2011, apenas a nave russa Soyuz tem transportado astronautas de e para a estação internacional, ocupada atualmente por três pessoas e que receberam este domingo a carga e os mantimentos transportados no módulo de carga da Crew Dragon X.

A bordo da cápsula espacial seguiu também Ripley, o segundo manequim que Elon Musk coloca no espaço depois de ter enviado Starman ao volante de um carro Tesla, que seguiu a bordo de um dos foguetões construídos pela sua empresa. Mas desta vez, o objetivo é científico. O manequim está equipado com vários sensores, que medirão potenciais efeitos adversos no corpo humano, decorrentes da viagem pela órbita terrestre baixa e ambientes de microgravidade.

NASA TV / HANDOUT

Até à Lua, Marte e mais além

Apesar de não ser a primeira vez que a Space X faz chegar mantimentos e equipamento aos astronautas da estação, nas missões anteriores o veículo teve ser agarrado pelo braço robótico da EEI.

Ao conseguir acoplar de forma autónoma e com capacidade para transportar até sete pessoas (duplicando a capacidade da Soyuz), a Dragon X poderá ajudar em muito os planos da NASA, que também tem acordos com a Boeing para o desenvolvimento de outros veículos espaciais para transporte de astronautas.

Quanto à cápsula desenvolvida pela equipa de Elon Musk, o regresso à Terra está previsto para a próxima sexta-feira. Se tudo correr bem e os escudos térmicos resistirem ao impacto da velocidade e de temperatura na entrada na atmosfera terrestre, a Dragon X deverá cair no Atlântico, ao largo da Flórida, e ser recuperada depois por um barco de resgate.

“Tudo o que sabemos até agora é positivo. A menos que algo corra mal, acho que vamos transportar pessoas para o espaço, desejavelmente ainda este verão”, declarou Elon Musk.

Os responsáveis da NASA também rejubilaram com a até agora bem sucedida missão: “O lançamento de um veículo espacial, concebido para transportar pessoas, construído e operado por uma empresa comercial através de uma parceria público-privada é um passo revolucionário no nosso caminho para levar humanos à Lua, a Marte e mais além”, declarou o administrador Jim Bridenstine.