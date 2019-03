Ana Paula não conheceu a avó materna, que morreu aos 40 anos com um cancro na mama. Conviveu com a mãe apenas até aos dez anos, quando a viu morrer com a mesma doença. Quando chegou à idade adulta, percebeu que, com aquela história familiar, poderia ser portadora de uma mutação genética que aumenta o risco de desenvolvimento precoce de um cancro. Há uma década, decidiu que queria submeter-se a uma análise genética. Tentou no SNS, mas não conseguiu porque não tinha parentes de primeiro ou segundo grau vivos com uma doença oncológica — exigência que a maioria dos hospitais públicos impõe para a realização do teste.

Há dois anos, a irmã mais nova, com 46 anos, descobriu um tumor no seio. Com o diagnóstico da irmã na mão, Ana Paula fez o teste e confirmou ser portadora da mutação BRCA 2, que aumenta em cerca de 40% as hipóteses de ter a doença. E quando a especialista em genética perguntou se aceitaria retirar as mamas e os ovários preventivamente, disse que sim. Mas durante ano e meio esperou. O médico disse-lhe para rezar. Rezou e a cada seis meses fez mamografias, mas em abril do ano passado o cancro chegou. Antes da cirurgia preventiva. Aos 52 anos, Ana Paula faz quimioterapia e não trabalha. “Estou revoltada porque a doença poderia ter sido evitada”, afirma, pedindo para que não se identifique o apelido ou o hospital de Lisboa onde é tratada.

Todos os anos surgem quase 60 mil novos casos de cancros em Portugal. Em 2018, foram 58.199. Destes, cerca de 10% terão origem hereditária. Não há uma base de dados que identifique os portadores deste tipo de mutações genéticas, pelo que não se sabe quantos são. Para Tamara Hussong, presidente da Evita, associação de doentes com cancro hereditário, são “os enteados da oncologia porque os números do cancro hereditário estão escondidos nas estatísticas totais do cancro”. E lamenta: “Infelizmente continuamos com altas taxas de diagnósticos tardios, com doença avançada ou metastática, devido ao aparecimento em idade precoce e à desvalorização dos primeiros sintomas pelos profissionais de saúde.”

Não existe um protocolo nacional que obrigue as unidades hospitalares a cumprirem tempos máximos de espera para a realização dos testes genéticos ou das cirurgias preventivas. “É absolutamente necessário fixar linhas orientadoras que determinem como as instituições devem agir”, avisa Carla Oliveira, investigadora do Ipatimup-Porto e coordenadora Nacional da Rede Europeia de Referência GENTURIS. “Há poucos profissionais que sejam capazes de reconhecer um padrão de hereditariedade quando surge um doente”, explica. Mas a situação poderá mudar. Na última semana de março vão começar a ser redigidas estas linhas orientadoras e identificados os hospitais de referência, para onde serão encaminhadas todas as pessoas com um historial familiar de cancro.

Sem regras ou orientações

“Normalmente os doentes entram nos hospitais pelas urgências, já em situações avançadas, e se os médicos não estiverem preparados para identificar os sinais, não se conseguirão evitar outros cancros na família”, sublinha Carla Oliveira. A especialista recorda o caso de um rapaz que morreu aos 18 anos. Por ser tão jovem, a equipa médica suspeitou de cancro hereditário, o que veio a confirmar-se. Toda a família foi sujeita a testes genéticos e passou a ser monitorizada, evitando-se novas mortes.

Um projeto-piloto iniciado há uma década no Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto, identificou mais de 100 pessoas com historial familiar que são acompanhadas numa consulta de risco. Mas é uma exceção no SNS. O diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, Nuno Miranda, explica que “as cirurgias [preventivas] não são oncológicas” e, por isso, não são consideradas prioritárias. Obedecem aos tempos de espera normais, que podem chegar aos 270 dias. O responsável assume ainda “que não há regras nacionais para a realização de testes genéticos”, cabendo a cada hospital a decisão de os realizar ou não.

Cinco irmãs com cancro

A primeira vez que Maria ouviu falar na possibilidade de ser portadora de uma mutação genética que a predispunha ao desenvolvimento de um cancro foi há 12 anos. Uma prima direita que vivia em França teve cancro no ovário. Tinha 35 anos. O médico francês sublinhou que o relatório deveria ser enviado à família em Portugal para a realização de um rastreio genético, mas o médico de família de Maria desvalorizou: “Não é nada, pode guardar.” Anos mais tarde, a mãe e as quatro tias de Maria tinham tido cancros ováricos. Quando uma prima também desenvolveu a doença, finalmente um médico estranhou a situação e pediu o teste. Outras duas primas fizeram o exame e ambas eram portadoras da mutação.

Maria foi logo ao centro de saúde, mas passou-se um ano e meio até que fosse realizada a sua avaliação genética. E esperou mais seis meses para receber o resultado. Assim que se confirmou que também era portadora, os médicos recomendaram uma mastectomia bilateral preventiva. “Tinha 48 anos. Estava preparada para a possibilidade de retirar os ovários, mas não as mamas. Fiquei chocada”, lembra.

Para evitar uma cirurgia radical, Maria passou a ser examinada a cada seis meses, de modo a detetar qualquer tumor em fase inicial. Este ano, descobriram-lhe um carcinoma invasivo. Retiraram-lhe o útero, os ovários e as mamas. “Não chegou a ser necessário fazer quimio ou radioterapia, mas durante dez anos terei de fazer hormonoterapia, com efeitos pesados na minha qualidade de vida”, conta.

“Muito poucos hospitais em Portugal, públicos ou privados, têm consultas de risco multidisciplinares com profissionais experientes e com formação em genética e em todas as valências necessárias para lidar com síndromes associadas ao cancro. Não nos podemos esquecer que estamos a ‘tratar’ pessoas não-doentes para impedir que fiquem doentes”, sublinham, numa resposta escrita ao Expresso, a investigadora, Carla Oliveira, a enfermeira da Consulta de Oncogenética, Luzia Garrido, e a cirurgiã responsável pela Consulta de Alto Risco Mama/Ovário, Suzy Costa, todas do Hospital São João.

Alzira Matias tem duas filhas e foi a mais nova, Sónia, que saiu à mãe, herdando a mutação genética. Aos 47 anos, Alzira tivera de lidar com uma doença oncológica no ovário e quando a filha de 38 anos descobriu ter um cancro na mama, a médica recomendou que se fizesse uma avaliação genética. Duas mastectomias e radioterapia depois, Sónia decidiu retirar também os ovários, sem hipóteses de preservação dos ovócitos devido aos tratamentos feitos para combater o cancro. Das cinco irmãs de Alzira, três recusam-se a fazer o exame. Mas a filha não tem dúvidas: “Se tivesse sabido antes, tinha tirado as mamas.” Não teria tido cancro.