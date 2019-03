Foi só "basófia". Neto de Moura ilibou militar da GNR que ameaçou sargento

O juiz Neto de Moura, que já emitiu polémicas afirmações sobre casos de violência doméstica, teve entre os seus acórdãos mais recentes um processo em que ilibou um cabo da Guarda Nacional Republicana (GNR) do crime de insubordinação, depois de um episódio em que este ameaçou um sargento da GNR. Segundo o acórdão, Neto de Moura concluiu que o militar não queria de facto concretizar a ameaça.

O acórdão data de 3 de outubro de 2018 e nele o Tribunal da Relação do Porto confirma a decisão de primeira instância de absolver o cabo da GNR do crime de insubordinação de que era acusado. "As palavras do arguido são mais uma manifestação de basófia ou, quando muito, a mera exteriorização da sua indignação pela atitude do sargento C… (que considerou abusiva e ilícita) do que o anúncio de um mal que seria infligido naquele exacto momento ou no futuro. Faltam, pois, elementos constitutivos, de natureza objectiva, do crime de insubordinação", pode ler-se no acórdão.

Em causa está um episódio ocorrido na madrugada de 27 de agosto de 2015, quando um cabo da GNR fora do horário de serviço foi abordado por uma patrulha junto a uma estrada nacional (a localização não é indicada no acórdão). Às 3h30, de regresso a casa, o cabo, que seria acusado de insubordinação, tinha parado a sua mota na berma, com as luzes ligadas, para satisfazer necessidades fisiológicas. Poucos minutos depois, uma patrulha da GNR pára no local e quatro sargentos abordam-o, agarram-lhe o braço e pedem-lhe a identificação, mas o cabo recusa.

"No contexto de indignação exaltada gerada pela forma de procedimento de fiscalização estradal adotada, não foi verificado ao arguido qualquer ilícito criminal ou de mera ordenação social", refere o acórdão, notando também que o teste então realizado não acusou presença de álcool.

O acórdão revela também que existiam "relações tensas" entre vários elementos da GNR, nomeadamente porque durante vários anos o cabo (que seria acusado de insubordinação) se queixara de barulho excessivo junto à sua residência, sem que a GNR pusesse termo ao ruído.

Na ocorrência de agosto de 2015, o cabo em causa ameaçou atirar o sargento à ria. Em primeira instância, não ficou provado, no entanto, um conjunto de afirmações de que o cabo era acusado, como "não servia para guarda, quanto mais para sargento" e "quem é que pensas tu que és".

Mas, indica o acórdão do juiz Neto de Moura, o arguido afirmou: "se não estivessem aqui os restantes camaradas eu atirava-te à ria". Essa afirmação, considerou o juiz do Tribunal da Relação do Porto, "não pode considerar-se anúncio de um mal que ainda não aconteceu, mas que há-de vir", já que "a ser mesmo um propósito sério do arguido, a violência a exercer concretizar-se-ia naquele local e naquela ocasião".

"Aquelas palavras do arguido não denunciam que na sua mente a concretização do por si verbalizado ficaria reservado para local e momento diversos. Aliás, as palavras do arguido são mais uma manifestação de basófia ou, quando muito, a mera exteriorização da sua indignação pela atitude do sargento", escreveu ainda Neto de Moura, num acórdão que é ainda subscrito por Luís Coimbra e pelo major general Raúl Jorge Passos.