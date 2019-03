“Demorou pouco mais de um minuto. Parece pouco tempo, mas garanto que é muito enquanto está a decorrer”

Pessoas com mais de 60 anos recordam-se bem. Na madrugada do dia 28 de fevereiro de 1969 — mais precisamente às 3h41 da madrugada, segundo os registos oficiais — em Lisboa e noutros lugares a terra começou a tremer. Faz esta quinta-feira meio século. A guerra colonial estava em curso, Salazar continuava no limbo mental e físico em que havia de morrer, a NASA preparava a sua primeira visita à Lua. Para as pessoas que tiveram de sair de casa a meio da noite - e quase toda a gente queria sair de casa o mais depressa possível, aliás sensatamente - durante aquele longuíssimo minuto não houve mais nada para além do susto.

Uma dessas pessoas foi Miguel Miranda, hoje presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Tinha na altura 16 anos e vivia na Calçada da Estrela, em Lisboa. Como toda a gente, foi para a rua. Lembra-se das pessoas em pijama e da derrocada das chaminés. A do prédio dele também caiu, acompanhada por pratos e outros objetos que tombavam dos móveis. “Penso que demorou pouco mais de um minuto. Mas aquilo que parece pouco tempo, garanto que é muito enquanto está a decorrer.”

De manhã, em Lisboa como noutros locais, viam-se casas que tinham ruído e automóveis destruídos. “Foi o maior sismo do século XX na região portuguesa, e o mais estudado”, explica Miranda. “Abanou bastante o continente e Marrocos. Teve o seu epicentro perto da região onde existe evidência de que foi a localização do sismo de 1755. Portanto ele aparece aos olhos de todos os portugueses como uma espécie de aviso: atenção, que estamos sempre sujeitos a ter um sismo de muito grandes dimensões.”

Uma história centralista

Dois mortos por efeito direto e outros onze indiretos foi o saldo do sismo de 1969. O epicentro foi no mar, a sul da maior montanha submarina portuguesa - a montanha Gorringe -, que tem cerca de cinco quilómetros de altura. O sul de Portugal foi bastante afetado, com centenas de casas destruídas ou danificadas em locais como Lagos, Vila do Bispo, Portimão, Bensafrim, Castro Marim. Mas o norte de Marrocos também sofreu efeitos graves.

“Como a História acaba por ser tão centralista como a política, às vezes temos a ideia de que estes sismos são sismos de Lisboa”, diz Miranda. “Mas não são. Eles afetam bastante Lisboa porque Lisboa é uma cidade com uma grande densidade de construção, e onde existe valor. Mas na verdade eles situam-se na zona sudoeste ibérica, e afetam tanto a Península Ibérica como o norte de África. É a região que separa a placa euroasiática da placa africana. Uma zona geologicamente muito complexa, que apesar de toda a investigação continua a resistir aos nossos esforços de compreender o que se passa”.

Com vários sismos importantes em 1909, 1941, 1969, 1975, 1980 e 1998, para além das dezenas de abalos sensíveis ao cidadão comum que se verificam todos os anos, o nosso país está claramente exposto ao risco. Em termos gerais, o nosso conhecimento dos sismos evoluiu alguma coisa? Já se consegue prever, se não quando vão acontecer, pelo menos quando a probabilidade é mais elevada?

A resposta de Miranda não é muito encorajadora, mas contém um germe de esperança. “A única coisa em que temos progredido significativamente nos últimos tempos é aquilo a que chamamos o alerta precoce. Ou seja, a deteção de que um sismo está a desenvolver-se. Antes de ele acabar, já somos capazes de avisar. Desde há um, dois anos temos esse sistema a funcionar experimentalmente em Portugal”.

Um sismo de há cinco séculos

Mais tarde na conversa, o especialista manifestará algum entusiasmo quanto à possibilidade de usar as redes óticas já existentes no trabalho de deteção. Há investigações nesse sentido que parecem dar sinais encorajadores. Mas é uma visão do futuro. Para já, e sobretudo desde o sismo de 1980, o que se desenvolveu imenso foi a rede sismológica portuguesa. Miranda descreve-a como moderna, eficiente e plenamente integrada nas redes internacionais. Se ainda há poucas décadas as estações sismológicas pouco ultrapassavam a meia dúzia, hoje são uma centena.

A imagem que cobre uma parede à entrada do IPMA mostra a vasta zona que os cientistas do instituto acompanham. Vai desde a Península Ibérica e parte da Europa do Norte - a Inglaterra aparece em parte - até ao Norte de África e, a ocidente, zonas bem no meio do Atlântico. Entre os Açores e o continente encontra-se a falha da Glória, mas o verdadeiro problema em termos de causa de sismos, explica Miranda, é a tal zona mais próxima do nosso país - a zona do Banco de Gorringe - onde são gerados os sismos que nos atingem mas os processos envolvidos continuam a desafiar a inteligência dos cientistas.

Sendo impossível prever um sismo além de uma antecedência extremamente reduzida, a melhor prevenção possível é o que se faz muito antes de haver um sismo. Miranda enfatiza o papel da escola nessa matéria e dá o exemplo dos Açores, não por acaso uma zona de especial incidência sísmica. Aprender os comportamentos adequados quando houver um sismo é essencial. Não menos importante é construir casas e outras estruturas de forma a prevenir os piores efeitos.

Esta quinta-feira, na fortaleza de Sagres, o Presidente da República estará presente numa cerimónia de evocação do sismo de 1969. Nunca é demais lembrar, sugere Miranda. “À medida que nos afastamos de um grande acontecimento, a tendência é sempre facilitar comportamentos. As pessoas esquecem-se que vivemos num país sísmico. No início do século XX, por exemplo, essa perceção estava praticamente perdida”. Quando um académico descobriu num alfarrabista uma carta onde se descrevia um grande sismo que em “31” destruíra a Baixa de Lisboa, nem sequer percebeu logo de que século se tratava. O sismo fora em 1531.