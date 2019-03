A ternura dos 50

A Toyota bem pode orgulhar-se da história do Corolla. É um exemplo de sobrevivência de uma marca e de um conceito. Mas, com o tempo, a imagem do modelo envelheceu. Em vez de um automóvel dinâmico, tornou-se sinónimo de sobriedade e, especialmente, de uma condução aborrecida e desinspirada. Até porque, mais recentemente, deixou de ter versão Hatchback, lugar que estava ocupado pelo Auris.

Pois bem, o Auris passa à história e o Corolla regressa em todo o seu esplendor, com três carroçarias: Hatchback, Sedan e Touring Sports. O hatch é de longe o que apresenta uma imagem mais desportiva e é o que vai concentrar a maioria das vendas a nível mundial. Depois há o Sedan, para um cliente mais maduro e estatutário, e que é uma boa surpresa pelo design ao estilo executivo. Finalmente, a Touring Sports que em Portugal vai ser a versão mais vendida, porque o mercado continua a preferir carrinhas. Foi por isso que, neste primeiro contacto, me concentrei nesta versão, com o motor que é a melhor escolha para o mercado português.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

ADEUS DIESEL QUE O CAMINHO É HÍBRIDO

A Toyota abandonou os motores a gasóleo nos ligeiros de passageiros. A gama Corolla conta com três motores a gasolina, dois deles híbridos. De resto, é a primeira vez que uma gama conta com duas opções híbridas. A opção mais económica de ter um Corolla é optar pelo motor 1.2 Turbo com 116cv, um bloco a gasolina que o único atrativo que tem é o preço.

Depois há o bloco 1.8 híbrido, com 122cv que é ajudado por um motor elétrico com 37kw. É o motor já conhecido do Prius e do C-HR, mas que foi revisto por forma a otimizar os consumos e as prestações.

A maior novidade é o motor 2.0 híbrido, que debita 180cv e com um bloco elétrico de 48kw. Consegue ser mais vivo e dinâmico sem que os consumos subam consideravelmente face ao 1.8 híbrido. Só o preço é que o pode tornar menos atrativo.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

UM PASSO EM FRENTE

Passei os últimos anos a dizer mal da caixa CVT que tem sido aposta da Toyota. Na verdade, nem devo chamar-lhe caixa, porque se trata de um transeixo, mas é a forma mais fácil de explicar que é como uma caixa automática onde existe apenas uma relação. O que queria dizer que nos regimes mais elevados a viagem se tornava ruidosa e, logo, desconfortável do ponto de vista acústico. Finalmente, a Toyota fez o trabalho de casa e trabalhou não só ao nível do motor como tratou também da insonorizarão do habitáculo. O ruído só é maior a partir das 3000 r.p.m. e mesmo assim muito menos audível do que acontecia até aqui.

Mas há outros pontos a destacar. Uma direção convincente e informativa, um pisar firme mas confortável. No interior, há um trabalho notório na qualidade dos materiais e acabamentos. Um ou outro plástico menos nobre, mas em bom nível face aos principais concorrentes.

Na versão Touring Sports, que conduzi durante 200 quilómetros, não gostei da visibilidade traseira, que poderia ser melhor, nem do sistema de conectividade, de aparência datada e com um software que devia ser mais intuitivo. O que mais gostei mesmo foi do consumo de 5 litros aos 100km, que foi conseguido sem grandes preocupações com a velocidade.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

DOZE GERAÇÕES DE EXPERIÊNCIA

A Toyota assume que o novo Corolla foi concebido ao gosto europeu. Aliás, a versão Touring Sports é da responsabilidade do escritório de Bruxelas. Um trabalho que se centrou na posição de condução, que passou também por rebaixar o modelo 10mm face à geração anterior e reforçar em 60% a rigidez da carroçaria. A fricção da suspensão foi reduzida em 40% e tudo isto somado resulta numa experiência de condução bem mais agradável.

A gama vai contar com seis níveis de equipamento, sendo que os intermédios vão ser a maior aposta, em especial o nível Comfort + Pack Sport e o nível Square Collection. Os preços do Corolla Touring Sports 1.8 começam nos €27.190. São mais €5 000 do que a versão com motor 1.2 Turbo. Mas a diferença justifica-se, até porque o 1.2 é bem mais gastador. Já o preço do 2.0 híbrido acresce €3000 ao 1.8. E aí só justifica o investimento para quem faça questão de ter mais uns cavalos para se divertir.

Se ficou curioso, já não tem de esperar muito. O novo Corolla chega a Portugal já em março.

FICHA TÉCNICA

TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID TOURING SPORTS

Motor

999 cc

Potência

122cv

142nm às 3600 r.p.m

Transmissão

Dianteira

CVT

Prestações

180 km/h km/H vel. máxima

11,1s 0-100km/h

Consumos

4,5L/100km ciclo misto

102g CO2/km

Preço €27.190