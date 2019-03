Tudo o que vai mudar este ano na forma como os portugueses votam

Da próxima vez que for votar, já nas eleições europeias, a 26 de maio, não vai precisar de número de eleitor. Passará a ser suficiente o número de cartão de cidadão e a distribuição dos eleitores pelas mesas de voto será feita por ordem alfabética. Esta é uma das alterações às leis eleitorais que vão entrar em vigor este ano.

“Até agora, para alguém saber o seu número de eleitor tinha de apresentar o número de cartão de cidadão e o nome. Era um passo desnecessário que agora eliminámos”, explica Isabel Oneto, secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna. A partir das próximas eleições, a distribuição dos cidadãos pelas várias mesas de voto será feita consoante o nome: de Abel a Berta, de Carlos a Francisco e por aí em diante. Para confirmar o local de voto e saber previamente a que mesa se deve dirigir, continua a ser possível pedir informação às autarquias ou através do sítio recenseamento.gov.pt. Além desta, há ainda outras três novidades.