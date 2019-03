Tempo nublado e chuva podem estragar o Carnaval

A terça-feira de Carnaval terá chuva em todo o território, segundo o IPMA. Até lá, haverá períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, com vento fraco a moderado e algumas oscilações de temperatura

A meteorologia prevê dias cinzentos até ao carnaval, com chuva a partir deste domingo, em especial nas regiões Norte e Centro. O IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera antecipa "períodos de chuva no Minho e Douro Litoral no domingo, intensificando durante a tarde, e estendendo-se gradualmente às restantes regiões do Norte e Centro".

De acordo com o IPMA, as regiões Norte e Centro deverão ainda ter aguaceiros na segunda-feira, dia em que, acrescenta o instituto em comunicado, "ocorrerá chuva fraca na região Sul até ao início da tarde".

E no dia de Carnaval propriamente dito? "Prevê-se períodos de chuva em todo o território, com probabilidade de ocorrência de precipitação entre 75 e 90% no Minho e Douro Litoral, entre 50 e 70 % nas restantes regiões do Norte e Centro e entre 20 e 50% na região Sul", refere o mesmo comunicado.

O IPMA explica que até 5 de março o tempo em Portugal Continental será influenciado por um anticiclone localizado junto ao arquipélago da Madeira. "Nestes dias predominarão os períodos de céu muito nublado nas regiões Norte e Centro e o céu geralmente pouco nublado na região Sul, com condições favoráveis à formação de neblina e nevoeiro matinal em alguns locais", detalha o IPMA.

Nos próximos dias o vento soprará fraco a moderado, devendo intensificar-se durante a tarde de terça-feira no litoral e nas terras altas das regiões Norte e Centro.

Durante o fim-de-semana, a temperatura mínima irá variar entre 7 e 11ºC, exceto no interior Norte e Centro, onde irão variar entre 2 e 7ªC. A temperatura máxima deverá atingir valores entre 15 e 20ºC nas regiões Norte e Centro e entre 17 e 22ºC na região Sul. Para segunda-feira, dia 4, está prevista uma descida da temperatura máxima, em especial no interior Norte e Centro.

Na terça-feira a temperatura máxima deverá variar entre 14 e 19ºC e, no interior Norte e Centro, entre 9 e 13ºC.