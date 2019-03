Missão Entrudo. Expresso desvenda os segredos do Carnaval

O Carnaval é uma séria brincadeira, e a tradição é de modas. As tendências forram os foliões com taras e manias ou visões-ficções hollywoodescas

Corria o ano de 1991 quando a canção ‘Taras e Manias’ estourou nas rádios, nas cassetes originais ou em cópias pirateadas, a saracotear as festas populares e a aquecer o topo das paradas nacionais, com a mestria única de Marco Paulo ao fazer pulular o microfone de uma mão para a outra. “Quando você vem com essa cara de menina levada para a brincadeira, dá-me um arrepio na pele, sinto água na boca, para ficar com você. Você não tem um pingo de vergonha e todo homem sonha ter alguém assim, realizando minhas fantasias, taras e manias.” Pimba! Os versos do galã estavam cravados no imaginário sempiterno da pop portuguesa, herdeiros inusitados — mais ecléticos e malandrotes — da “Mensagem”, de Fernando Pessoa, que décadas antes e menos dado ao folguedo, entre o copito de absinto e o rapé, digeriu a questão: “Sem a loucura que é o homem/ Mais que a besta sadia,/ Cadáver adiado que procria?” Bem vistas as coisas, “o que faz falta é animar a malta” sedenta de folia. Tem assim início, através da música e da poesia, portais para a fantasia, a Missão Entrudo, levada a cabo pelo Expresso para desvendar os segredos do Carnaval, onde tudo é possível para a gente disfarçada.

“Mascaro-me com o que sobra. Já me vesti de mulher, papagaio, um pouco de tudo”, confidencia Nuno Santos, proprietário da centenária e mais antiga loja carnavalesca, cativa na baixa pombalina, junto à Praça da Figueira, a dar asas à imaginação e frutos à ousadia desde 1889. “O Carnaval, aqui, acontece todo o ano”, assegura o gerente de um negócio de família, também padrinho de encomendas para festas temáticas, teatro e cinema, com artigos importados da Alemanha, Reino Unido, Itália e alguns de nuestros hermanos. Olé!

“Vou beijar, vou dançar,/ vou hum hum até me cansar,/ toda a noite, toda a noite”, porque o Carnaval não tem idade, mas tem data — 5 de março. O ideal é não perder tempo para dizer olá e piscar o olho ao Entrudo maroto, mas, já se sabe, os costumes são brandos e a escolha pela vestimenta que melhor o descaracteriza raramente é madrugadora.

“A CASA DE PAPEL”, FORTNITE, TRUMP, KIM JONG-UN E COCÓ

“São tudo fantasias que o cinema projetou no meu olhar”, professava António Variações. O Carnaval é de modas, e as tendências são fortemente ditadas por Hollywood, mas também pela febre das séries televisivas e dos videojogos. O cardápio para 2019 tem, como especialidade, os fatos de “A Casa de Papel” (€25), acompanhada pelos trajes de black night ou skull trooper oriundos do universo virtual Fortnite (€37,5 no modelo infantil ou €59,5 para os mais crescidos).

“Já vamos tendo algum movimento em loja, mas a maior afluência vem das encomendas online, onde vendemos para todo o país”, afirma o anfitrião de 42 anos da Casa do Carnaval, com duas mil peças em stock, de 150 modelos disponíveis, para todos todos os gostos e carteiras.

É para o menino e para a menina — com fatiotas do Gato Noir a €41 ou da Ladybug a €30 —, é para o senhor lunático vestido de astronauta (€38,5) e para as senhoras, femmes fatale, trajadas de Capuchinho Vermelho Sensual (€27), sempre enroupados a rigor, cobertos de humor e despidos de empoeirado pudor. “Ó velhas, então? Vinde para aqui, para a confusão. Ó velhas vesti uma minissaia, deixai que vos caia esse ar tão mortiço, essa cara chocha, mostrai a coxa”, atiça o poeta João Habitualmente, no poema “Apocalipse”, porque isto do Carnaval também é o fim do mundo (com cuecas de Super-Homem) e tudo é possível, até unicórnios à solta, vendidos a €28, ou por 53 euros pode levar Kim Jong-un às cavalitas de Donald Trump.“Os portugueses não são nada conservadores, as mulheres são mais ousadas e os modelos mais excêntricos são dos primeiros a serem vendidos”, assevera Nuno Santos.

DE MASCARILHA NA MINHA CAMA COM ELA

A opinião é reforçada por Alexandre Teixeira, proprietário da Mascarilha, criada em 2007, com quatro lojas no país, espalhadas por Lisboa, Cascais, Coimbra e Porto. “As senhoras gostam de disfarces bonitos, atrativos, sexy. Já não existe vergonha de se mostrarem e não querem nenhum saco de batatas”, afirma o gerente do espaço com 9 mil referências no catálogo, acrescentando que os homens apostam mais na “vertente cómica, prontos para a palhaçada e para fazer rir os amigos”. A gama mais vendida, prossegue, situa-se abaixo dos €20.

“A Mascarilha define-se pela qualidade, com preços que podem variar entre os 30, 40. 50 e até 70 euros, para quem se quer destacar e vestir algo com mais elegância”, explica o dono, com uma experiência de doze anos num negócio bem-humorado, polvilhado por pedidos mais bizarros, como trajes de Toy Story, sardinha, sanitas e muito mais além. “Tem crescido a procura por fatos de pénis e cocó, algo que nunca me passaria pela cabeça”, conta, entre risos. E estes disfarces insólitos são meninos para que preço? “Depende da qualidade do cocó e do tamanho do pénis”, atira o proprietário, dado à galhofa, que no passado Carnaval homenageou o musical “desgosto tatuado” de Mónica Sintra, envergando, na loucura, um disfarce intitulado: “Na minha cama com ela”.

DENTRO DA MURALHA DAS PECHINCHAS DA CHINA

A sensação é de estar noutro país, num outro tempo, puxado por riquexós atolados de caixas de cartão e iluminado pelos postes de eletricidade com balões pendurados, reminiscentes das comemorações de ano novo. A Missão Entrudo leva-nos numa odisseia jornalística à procura das especiarias carnavalescas do Oriente, num mundo paralelo, labiríntico, onde ecoa o rugir do motor das carrinhas comerciais, numa azáfama constante de cargas e descargas.

“Instalações protegidas”, lê-se à entrada dos armazéns, onde homens fumam cigarros e observam com as sobrancelhas franzidas. Somos estrangeiros aqui. Um panfleto é-nos passado para as mãos: “With Mask, We Don’t Ask”. E, por estas bandas, ninguém é muito dado a perguntas. Estamos na Rua 7 da zona industrial da Varziela, em Vila do Conde, conhecida como a “chinatown portuguesa”, onde uma comunidade de mais de 2 mil chineses reside, no interior da muralha de uma profícua atividade comercial.

É um autêntico universo kitsch e uma gravação robotizada dá as boas-vindas com “Hola! Bienvenidos”. Na mesma loja podem coabitar galos de Barcelos, isqueiros com galos de Barcelos, canetas com galos de Barcelos. Já perceberam a ideia? Piscar o olho à portugalidade, acentuada com toalhas estampadas com o rosto de Cristiano Ronaldo, como um kit de emigrante, mas num ambiente ornamentado de unicórnios com leds, uma parafernália de objetos, com maior ou menor utilidade, sempre num pisca-pisca desvairado, e com cãezinhos a pilhas que abanam a cabeça e dão música. É preciso manter o foco desta cruzada, onde o cliente pode ser convertido, entre 13 e 15 euros, aos disfarces de padre, freira sexy ou diabinha atrevida. Nesta rua sacro-profana, a poucos metros de distância, abre-se a “Tenda Mística”, com velas para limpeza espiritual, loções de banho a €7 para “dar sorte” e “pegar trabalho”, sabonetes a €4 para “quebrar a inveja” e “atrair amor”. Leve um ou dois. Porque, apesar da fantasia, no Carnaval ninguém leva realmente a mal se for lavadinho. Até à alma.