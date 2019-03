Justiça condenou 70 militares em cinco anos por deserção

É no Exército que se tem registado a maior parte dos crimes de deserção nas forças armadas nos últimos cinco anos, de acordo com dados divulgados pelo "Jornal de Notícias"

A Justiça portuguesa já condenou ao longo dos últimos cinco anos um total de 70 militares por deserção, condenando-os a indemnizar o Estado pelo incumprimento dos seus contratos, revela este sábado o "Jornal de Notícias".

O balanço refere-se a condenações em primeira instância e segundo o mesmo jornal as indemnizações oscilam entre os 3 mil e os 30 mil euros por militar.

Do total de casos julgados, a maior parte (48) são do Exército, tendo havido um pico de 14 fugas em 2014, com o número de ocorrências a baixar nos anos seguintes.

Mário Ramos, da Associação de Sargentos, sublinha a necessidade de indemnizações avultadas que um jovem militar tem de pagar se quiser sair antes do termo do seu contrato, o que poderá ser a razão de muitos dos casos de deserção.

"Não há atratividade: salários baixos, enormes obrigações e restrições a direitos de cidadania. Esses jovens arrependem-se rapidamente", comentou o mesmo responsável ao "Jornal de Notícias".

No ano passado, refere o jornal, metade dos contratados abandonou as Forças Armadas antes do fim do contrato. Entre janeiro e novembro, 1759 militares optaram por sair, mediante o pagamento de uma indemnização.