Alunos excecionais esperam três anos para receber bolsa

As bolsas de estudo por mérito no ensino superior foram criadas há dez anos com um objetivo: reconhecer o esforço de alunos com aproveitamento escolar “excecional” através de uma quantia em dinheiro para “comparticipação nos encargos com a frequência de um curso de ensino superior”. Mas os atrasos são de tal ordem que os estudantes que a ela têm direito acabam por esperar anos para a receber. E, em muitos casos, o dinheiro só é transferido já depois de terem acabado os cursos e estarem a trabalhar. A demora chega aos três anos e só agora o Ministério do Ensino Superior está a regularizar os pagamentos relativos ao ano letivo de 2014/15.

São elegíveis para receber bolsas de mérito todos os alunos de licenciatura, mestrado ou curso técnico superior que tenham concluído o ano letivo com média igual ou superior a 16 valores e que não tenham chumbado a nenhuma cadeira.