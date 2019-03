A Momo pode não existir mas o melhor é falar sobre o assunto

Os últimos relatos surgiram nos Estados Unidos e no Reino Unido e rapidamente originaram milhares de notícias e partilhas nas redes sociais sobre um possível regresso do desafio viral que assustou pais um pouco por todo o lado no final do ano passado, Portugal incluído. Desta vez, Momo, a boneca de olhos esbugalhados e sorriso assustador, teria aparecido em vídeos no You Tube e no canal You Tube Kids, inseridos no meio de inocentes desenhos animados, como a Porquinha Pepa, e outros menos pacíficos como o popular jogo Fortnite.

As mensagens são sempre as mesmas: um apelo a que quem veja o vídeo ou receba a mensagem através do Whatsapp execute determinadas ações, como cortes nas pernas, nos braços ou fazer mal a alguém. Sob pena de vir a morrer ou de acontecer algo de mau à sua família.

O You Tube garante que não encontrou sinais qualquer vídeo relacionado com a Momo na sua plataforma e o jornal The Guardian fala em “boato malicioso”. Mas o alerta está lançado, até porque, no passado recente, outros desafios virais, como a Baleia Azul, tiveram consequências junto de jovens mais vulneráveis.

“Já percebemos como estes fenómenos funcionam. Podem começar num local longínquo - como aconteceu com a Baleia Azul que começou na Rússia, terá provocado suicídios no Brasil e também levou jovens portugueses a entrar no jogo e a ferirem-se. Estes desafios são virais e rapidamente chegam a crianças e jovens em todo o mundo, levando a que os mais vulneráveis alinhem no jogo. Sendo ou não verdadeiro o regresso do Momo, não temos outra hipótese se não estarmos atentos, falar sobre o assunto e alertar as crianças”, defende Paulo Santos, presidente do Colégio de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Ordem dos Médicos.

Metade dos adolescentes pesquisa conteúdos perigosos

Os números divulgados esta semana no estudo Eu Kids Online, que inquiriu quase dois mil menores em Portugal entre os 9 e os 17 anos, não deixam margem para dúvida. Mais de metade dos adolescentes (a partir dos 13 anos) viram no último ano sites e vídeos com imagens violentas (de pessoas a ferirem outras pessoas ou animais) e conteúdos relacionados com automutilação. Mais de um terço admitiram ter contactado com sites onde se fala de formas de cometer suicídio.

Por isso, defende Paulo Santos, sabendo que é impossível controlar os conteúdos a que os jovens acedem, “é preciso que os pais conversem com os filhos sobre o que podem encontrar na Internet”.

Tito de Morais, fundador do projeto MiudosSegurosNa.Net, partilha o conselho. Mesmo sabendo que a maioria das crianças e adolescentes acede a conteúdos violentos e perigosos por curiosidade ou partilha e não os transfere para a prática, o risco existe.

“Os estudos dizem-nos que há dois tipos de jovens mais vulneráveis a estes vídeos: os que são psicologicamente mais frágeis, podendo estar a sofrer de uma depressão ou baixa auto-estima; e os que se afirmam como desafiadores, que têm propensão para correr riscos, muitas vezes como forma de afirmação entre os pares”, descreve. E é em relação aos adolescentes que demonstrem estas características que os pais devem estar mais atentos.

Acompanhar, não policiar

A ideia, continua, não é passar a policiar o telemóvel ou a vigiar os sites por onde navegam. “Um estudo sobre a parentalidade digital feito nos EUA revelou que era entre os pais mais controladores, e também os mais permissivos, que os filhos apresentavam mais problemas na sua relação com a Internet”. O mais eficaz, recomenda Tito de Morais, é um acompanhamento próximo, não de vigia, mas de diálogo e de partilha.

Quanto ao regresso da boneca Momo, a certeza que é possível ter é esta: “Há um ano era a Baleia Azul, hoje pode ser a Momo e amanhã seguramente que outro desafio viral surgirá. Cabe aos pais estar preparados e saber lidar com os filhos nestas questões”.