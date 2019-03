Trabalhadores da Via do Infante (A22) reivindicam melhores condições laborais

“A empresa propôs aumentos de 1%, mas os trabalhadores e sindicatos consideram muito pouco, reivindicando um mínimo de 4%, o aumento do subsídio de alimentação e a atribuição de subsídios de prevenção/piquete e de turno, o pagamento integral dos dias feriados e diuturnidades”, indicou uma dirigente sindical do Algarve

Seis dos 37 trabalhadores da empresa Autoestradas do Algarve/Via do Infante (A22), estão concentrados esta sexta-feira em piquete de greve na área de serviço de Loulé, em protesto por melhores condições laborais, disse à Lusa fonte sindical.

De acordo com a dirigente regional do Algarve do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), Maria José Madeira, os trabalhadores “pretendem ver melhoradas as condições de trabalho, bem como a atualização dos salários em 4%”.

“A empresa propôs aumentos de 1%, mas os trabalhadores e sindicatos consideram muito pouco, reivindicando um mínimo de 4%, o aumento do subsídio de alimentação e a atribuição de subsídios de prevenção/piquete e de turno, o pagamento integral dos dias feriados e diuturnidades”, indicou a sindicalista.

Maria José Madeira avançou que o número de trabalhadores é diminuto, mas representa um universo de 37 funcionários da empresa pertencente aos grupos Ferrovial (Espanha) e Sintra Portugal.

“Muitos trabalhadores justificaram a sua ausência com medo de represálias por parte da empresa”, sublinhou.

A sindicalista indicou que o piquete de greve irá manter-se até às 17h00, na área de serviço de Loulé da Via do Infante, no sentido Albufeira/Faro.