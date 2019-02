Conceição, a vítima de violência doméstica do mais recente acórdão de Neto Moura, diz estar agora à mercê do agressor. Veja a reportagem nesta quarta-feira na SIC

A vítima de violência doméstica a cujo agressor o juiz desembargador da Relação do Porto retirou a pulseira eletrónica vive agora uma “vida oculta”. Em entrevista ao Expresso e à SIC, que será transmitida nesta quarta-feira na estação de televisão, a mulher de 49 anos afirma ter ficado em choque quando recebeu a notícia de que o ex-marido ia ficar sem pulseira eletrónica.

“Tenho muito medo. As ameaças continuam. Ele vai aos sítios onde estão pessoas que eu conheço, onde está a minha nora e diz que se me vir me mata. E eu acredito.” Conceição, de 49 anos, vive em paradeiro incerto e sem ver a família. “É como estar presa a um passado, a um fantasma que não vai embora. Estou a mercê dele.”