Serviços prisionais apanharam 443 telemóveis este ano. São já 8 por dia

Este ano, os serviços prisionais confiscaram em média oito telemóveis por dia nas cadeias portuguesas. Ao Expresso, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais revelou que entre 1 de janeiro e 26 de fevereiro foram apreendidos 443 aparelhos.

Este número vem revelar que em apenas 57 dias foram apanhados cerca de um quarto do total de telemóveis do ano passado. Recorde-se que em 2018 foram apreendidos 1934 telemóveis a reclusos. Um número ligeiramente inferior ao dos dois anos anteriores: 2228 em 2017 e 2094 em 2016.

Este mês, os serviços prisionais realizaram duas buscas no estabelecimento prisional de Paços de Ferreira. No total, apanharam quase 100 aparelhos. As operações ocorreram na sequência da publicação de dois vídeos partilhados no Facebook por reclusos daquele estabelecimento.

O primeiro, divulgado no dia 11, mostrava uma festa de aniversário. Durante os vinte minutos gravados por um telemóvel, um grupo de reclusos foi filmado a rir, a comer e a dançar ao som de música sem a presença de qualquer guarda prisional.

No último fim de semana foi revelado um novo vídeo. Desta vez, um pequeno grupo foi filmado a fumar droga num pátio da cadeia. Os serviços prisionais garantiram no entanto que estas imagens eram anteriores às primeiras, tendo sido gravadas a 4 de fevereiro.

Na sequência do primeiro vídeo, o da festa de aniversário, a diretora daquela cadeia, Maria Fernanda Barbosa, pediu a sua demissão ao diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e o pedido foi aceite. De acordo com o jornal "i", aquela cadeia é agora liderada por Isabel Paulo, que estava no estabelecimento prisional de Braga.

Dados enviados pela Direção-Geral de Serviços Prisionais revelam que no último ano foram realizadas 5419 buscas no interior das cadeias portuguesas. Além dos mais de 6500 telemóveis confiscados desde 2016, foram apreendidas quase 200 armas artesanais e mais de 25 quilos de haxixe bem como cerca de um quilo de cocaína e heroína.

Este sábado, o Expresso publicou uma reportagem em que revela a existência de redes que traficam telemóveis e anabolizantes para o interior das cadeias. Recorde-se que a posse de telemóveis e a divulgação de vídeos é expressamente proibida pelos serviços prisionais.