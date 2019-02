Quase 100 telemóveis apreendidos em dez dias na cadeia de Paços de Ferreira

Reclusos partilharam pelo menos dois vídeos nas redes sociais nos últimos dias. Diretora da cadeia demitiu-se depois das primeiras imagens no Facebook. Especialistas garantem que os vídeos são uma demonstração de força dos reclusos

Esta terça-feira, os serviços prisionais voltaram a fazer buscas no estabelecimento prisional de Paços de Ferreira. Desta vez apreenderam 18 telemóveis. Recorde-se que há dez dias, foram apanhados 79 telemóveis na mesma cadeia. Ou seja, quase 100 aparelhos foram confiscados nas celas em duas operações.

Em causa, estão dois vídeos partilhados no Facebook por reclusos daquele estabelecimento. O primeiro, divulgado no dia 11, mostrava uma festa de aniversário. Durante os vinte minutos gravados por um telemóvel, um grupo de reclusos foi filmado a rir, a comer e a dançar ao som de música sem a presença de qualquer guarda prisional.

Este fim de semana foi revelado um novo vídeo. Desta vez, um pequeno grupo foi filmado a fumar o que parece ser um charro numa zona exterior da cadeia.

Os serviços prisionais garantiram no entanto que estas imagens eram anteriores às primeiras. "A gravação agora divulgada foi feita a 4 de fevereiro e, na sequência da abertura de um processo de averiguações, dois dos reclusos que aparecem nas imagens foram então sujeitos a medidas cautelares de confinamento", disse este sábado uma fonte da Direção-Geral de Serviços Prisionais à agência Lusa.

Na sequência do primeiro vídeo, o da festa de aniversário, a diretora daquela cadeia, Maria Fernanda Barbosa, pediu a sua demissão ao diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e o pedido foi aceite. No mesmo dia, a Guarda Prisional apreendeu telemóveis, drogas e outros artigos numa megaoperação na cadeia. A tal que levou à apreensão de 79 telemóveis, bem como um alambique, seringas ou anabolizantes.

Este sábado, o Expresso publicou uma reportagem em que revela a existência de redes que traficam telemóveis e anabolizantes para o interior das cadeias. Recorde-se que a posse de telemóveis e a divulgação de vídeos é expressamente proibida pelos serviços prisionais.

O psicólogo forense Rui Abrunhosa Gonçalves garantiu na mesma reportagem que a publicação destes vídeos são uma demonstração de força dos reclusos.

Dados enviados pela Direção-Geral de Serviços Prisionais revelam que no último ano foram realizadas 5419 buscas no interior das cadeias portuguesas. Nessas operações foram apreendidos 1934 telemóveis a reclusos. Muitos destes aparelhos entram escondidos no interior de televisões e Playstations, um dado confirmado neste último comunicado pelos serviços prisionais sobre as buscas em Paços de Ferreira.