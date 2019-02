DECO alerta: Cuidado com a carne picada nos talhos

A DECO alerta que a carne picada nos talhos continua a apresentar baixos níveis de qualidade, desaconselhando a compra deste produto.

Segundo análises divulgadas pela associação, 15 em cada 20 amostras de talhos visitados na Grande Lisboa e no Grande Porto chumbaram nos testes em laboratório. Ou seja, apenas quatro se mostraram razoáveis e uma apresentou boa qualidade. A maioria é “um cocktail de bactérias e de sulfitos”, adverte a associação.

“A lei é clara quanto a procedimentos, limites e proibições: a carne picada não pode ter sulfitos, ou outros ingredientes além do sal. E tem de ser conservada até 2ºC. Mas, nestes dois pontos, os incumprimentos somam e seguem”, alerta a DECO.

A associação diz que o consumidor está a ser enganado ao comprar um produto que não é só carne picada, sublinhando que apenas cinco amostras não continham sulfitos. Além disso, 17 em cada 20 talhos não respeitaram a temperatura de conservação deste produto.

“A lei é permissiva quanto aos critérios microbiológicos, ou seja, relativos à higiene e à conservação”, lamenta a DECO, apelando a uma legislação mais apertada a este nível.

As análises manifestaram também a presença de bactérias nas amostras, como Salmonella e E. coli, que são nocivas para a saúde. De um modo geral, os resultados destes testes são piores do que os de 2013, quando a associação começou a efetuar análises à carne picada, pelo que recomenda que as entidades que controlam este produto apertem o controlo no sector da segurança alimentar.



Entre eles encontram-se a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação e Federação Nacional das Associações de Comerciantes de Carne (FNACC), a quem foi enviado este estudo.

“Comprar carne já picada é uma opção do consumidor. Mas que desaconselhamos. É preciso jogar pelo seguro: peça para picar na hora ou pique em casa e cozinhe-a mesmo bem”, conclui a DECO.