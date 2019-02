Vai ser um grande dia quando deixarmos de publicar este livro: será o dia em que acaba a vergonha

Se estiver a ler este texto introdutório é provável que já saiba tudo sobre Lady Gaga e Bradley Cooper e que já tenha lido sobre a polémica escolha para melhor filme dos óscares 2019: “Green Book”. O que provavelmente não deve saber é a história do livro - aliás, 30 livros - que acabou no cinema e posteriormente nas preferências da academia de Hollywood. E essa é uma história maior que qualquer polémica - é real e representa uma conquista da Humanidade

via New York Public Library Digital Collection

Aquele dia haveria de chegar. Ia ser um grande dia. Mas demorou 30 anos. Todos os meses de abril entre 1936 e 1966 tinham uma nova edição de “The Negro Motorist Green Book”, um livro que era pouco mais que um guia de viagem com uma lista de lugares seguros para pessoas negras frequentarem: hotéis e residenciais e pensões, cabeleireiros e barbeiros, estações de serviço e mecânicos, bares e restaurantes. O sistema de segregação existia e as comunidades seguiam as regras. Um dia, esperavam, o livro deixaria de ser publicado porque seria possível ir a todos os sítios.

“Exatamente o que precisa: agora pode viajar sem constrangimentos”, lê-se nas páginas finais de várias edições do “Green Book”. “Não deve andar sem um destes guia de viagens. Publicado para que as suas viagens sejam mais agradáveis e feito para que os seus planos funcionem”, refere a edição de 1949.

O guia permitia consultar os locais em todo o país que eram ‘negro friendly’, para que a comunidade evitasse visitar os que não o eram. Vendiam-no como uma espécie de “evitador de expulsões de bares, restaurantes, hotéis”.

Foto via New York Public Library Digital Collection

“Os negros organizavam-se - e os brancos conviviam bem com isso -, tentando encontrar espaços especiais dentro do sistema de segregação”, explica José Gomes André, professor da Faculdade de Letras da Universidade Lisboa. “Por exemplo, é um bocadinho como os portugueses que emigram para os EUA, que vão sobretudo para Newark (em Nova Jersey), pois é lá que encontram as suas comunidades, é onde têm raízes.”

Perante as dificuldades que sentia quando viajava com a mulher e os filhos para a Virgínia, onde tinham família, Victor Hugo Green - um afro-americano do Harlem, em Nova Iorque - decidiu pensar um guia para os motoristas e viajantes negros das estradas norte-americanas com a lista de todos os lugares que podiam ser frequentados - por todos entenda-se quase dez mil locais, desde botecos modestos a luxuosos hotéis (aliás, é um destes que viria mais tarde a servir de sede a Martin Luther King, Jr.).

“Aconteciam confrontos gravíssimos [quando os brancos e negros se misturavam]. Havia processos de linchamentos feitos por milícias que tornavam absolutamente impossível a partilha de espaços. As divisões eram em tudo: o casamento entre negros e brancos era praticamente inexistente. Então a sul - e não vou dizer impossível -, era raro. A partilha de espaço de trabalho não acontecia e ninguém se atrevia a quebrar essa ordem”, conta Gomes André.

Eram tempos em que vigoravam as leis de Jim Crow - legislação estadual ou local que institucionalizava a discriminação racial e que durou até meio da década de 60. A primeira edição do “Green Book”, publicada em 1936, custava qualquer coisa como 25 cêntimos e vendia-se nas estações de serviço. Os índices organizavam os serviços aconselhados por estado e por cidade. Grande parte ficava nos arredores de Chicago e Detroit.

Mais de 15 mil cópias eram vendidas todos os anos.

No arranque de cada uma das últimas edições passaria a haver um texto que confrontava “factos versus ficção” em matéria de direitos civis. Por cada estado era apontado o tipo de legislação vigente: se no Alasca violassem as leis podiam ser levados a tribunal, enquanto na Califórnia corriam o o risco de serem processados e condenados ao pagamentos de multas de 250 dólares; no Novo México não havia consequências definidas e no Nebraska existiam sempre penas prisionais; no West Virginia não havia qualquer lei a proibir “a discriminação racial em instalações com fins recreativos”.

“Chegará o dia, algures num futuro próximo, em que este livro não será mais publicado. Isso vai acontecer quando, enquanto raça, tivermos igualdade de oportunidades e privilégios nos Estados Unidos. Vai ser um grande dia. Vai ser um grande dia quando suspendermos esta publicação, porque significa que vamos poder ir a todos os lugares sem ter vergonha. Mas até esse dia chegar, todos os anos, vamos continuar a publicá-la para vossa comodidade”, lê-se na introdução da edição de 1948 do “Green Book”.

O dia chegou: abril de 1967. Foi mesmo um grande dia.

O ressentimento existe

É na demora da abolição da escravatura que José Gomes André encontram a singularidade do caso norte-americano. “São o único grande país em que a independência não trouxe o fim da escravatura.” Só uma Guerra Civil viria travar legalmente a exploração dos negros. Sublinhamos: legalmente. Mas, por essa altura, o peso demográfico dos afro-americanos já era grande e maior ainda eram as diferenças culturais que separavam negros de brancos.

Photo 12/ UIG via Getty Images

“As diferenças estavam tão enraizadas que a guerra resolve o problema legal, embora o sul nunca tenha admitido a mudança de vida. Tentou manter todas as estratégias possíveis, sociais ou de intimidação, daquilo que conhecemos como ‘segregação racial’. O fim da escravatura não traz o fim da segregação racial ao EUA”, defende o professor universitário.

Carruagens de comboios diferentes para brancos e negros, escolas para crianças brancas e crianças negras, casas de banho para brancos e para negros - até o acesso ao voto era dificultado. Todos os norte-americanos tinham de passar num teste para votar, aos brancos perguntavam quem era o atual presidente do país - “naturalmente acertavam”, sublinha Gomes André, para os negros o nível de dificuldade era acrescido. “Implicava saber as montanhas mais altas do estado, o tamanho dos rios, por exemplo.” Todos chumbaram. E quem chumbava não tinham boletim de voto.

“Era um sistema de represálias e bloqueio ao acesso a tudo o que respeitava cargos sociais relevantes, com todo o efeito de ciclo vicioso que isso previa. Os negros não tinham acesso às escolas e, por sua vez, não tinham acesso a cargos de poder. Mantinham-se sempre como uma classe inferior e afastada dos processos de decisão.”

via New York Public Library Digital Collection

“Green Book - um guia para a felicidade”, o filme que se estreou no ano passado e que este domingo foi coroado pela academia com o óscar de melhor filme, passa-se nesses tempos. Conta a história de um pianista negro, Don Shirley, que contrata um italiano racista, Tony Lip, para o acompanhar durante três meses numa digressão pelo sul do país. E, como qualquer negro da época, viajava com o “Green Book”.

“O período que o filme relata (1962) - tal com como ainda hoje, embora de forma muito diferente - continua a ser de uma separação significativa, atenuada parcialmente pela legislação dos anos 60 e pela conquista de direitos”, sublinha Gomes André. Os supremacistas brancos são hoje uma minoria da população - “não querem matar os negros mas acreditam que são superiores e acham que merecem essa superioridade”. Posições como as de Donald Trump, considera o professor universitário, serviram para intensificar a retórica destes grupos, que de alguma forma estavam meio escondidos. Existiam mas não era tão visíveis.

Universal Studios

“As tensões não estão de todo resolvidas. Até a eleição de Obama complicou o jogo: foi uma grande conquista mas ao mesmo tempo, para a população que já se sentia ressentida com as mudanças, a eleição foi o pior que podia acontecer. Quando viram um negro na Casa Branca, isso deve ter sido o horror”, diz Gomes André.

Um pouco por todos os EUA, maioritariamente nos estados mais conservadores e tradicionais, a divisão entre os bairros e as casas de brancos e negros ainda é visível. Estamos em 2019. “Nos estados sulistas quase não há uma mistura. Basta pegar num mapa e olhar.”