Portugal é 22º país mais saudável do mundo (mas está um bocadinho pior)

Portugal é o 22º país mais saudável do mundo numa lista de 169 nações liderada por Espanha. O “Bloomberg Healthiest Country Index”, divulgado este fim de semana, lista os países e tem em consideração factores como a esperança média de vida, risco como o consumo de tabaco e a obesidade, acesso a água potável, entre outros.

Olhando para a tabela disponibilizada pela Bloomberg, apesar de a posição de Portugal no 'ranking' estar consolidada entre os melhores, perde um lugar relativamente ao ano passado, o que significa uma de duas coisas: ou estamos menos saudáveis ou os outros estão fazer mais mais do que que nós para melhorar. Portugal tem uma pontuação de 87,95 em 100.

Este ano, Espanha roubou o lugar a Itália, que teve de se contentar com o segundo lugar. O pódio encerra com a Islândia. Seguem-se o Japão, Suíça, Suécia, Austrália, Singapura, Noruega e termina com Israel. A maioria dos melhores ficam na Europa. Já os EUA estão em 35º.

A zona do mundo com piores resultados é a região da África Subsariana, em que 27 nações ocupam os últimos 30 lugares da tabela. Os restantes três lugares são ocupados pelo Haiti, Afeganistão e Iémen.