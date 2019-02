O que fazer para tratar melhor a espondilite?

As declarações dos grande protagonistas do “Momento Expresso”, em parceria com a Novartis, dedicado à espondilite anquilosante

O trabalho para conhecer melhor "o impacto da espondilite" segundo o reumatologista Filipe Araújo "A doença crónica é uma realidade na sociedade", aponta Isabel Galriça Neto, deputada do CDS e membro da comissão parlamentar de saúde "Já podemos atribuir à espondilite um impacto económico", garante Luís Miranda, presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia "É preciso fazer mais na área da espondilite", diz Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos "É preciso fazer o diganóstico da espondilite de forma tão precoce quanto possível", diz Oscar Gaspar, vice-presidente do Conselho Geral da CIP "A espondilite tem um diagnóstico muito tardio em Portugal", garante Pedro Simões Coelho, o investigador da Nova Information Management School