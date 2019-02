Cardeal patriarca admite estudo em Portugal sobre abusos sexuais na igreja e promete novas medidas

O cardeal patriarca de Lisboa disse este domingo que a igreja católica portuguesa vai adotar novas medidas no combate a abusos sexuais pelo clero e admitiu a possibilidade de um estudo aprofundado em Portugal sobre a matéria.

O cardeal patriarca Manuel Clemente falava à agência Ecclesia, no Vaticano, onde decorreu uma cimeira mundial convocada pelo Papa Francisco dedicada aos abusos sexuais contra menores por membros da igreja. “Tudo aquilo que for necessário fazer para que as coisas se esclareçam, para que se avance, há de ser feito”, disse à Ecclesia.

No caso português, o cardeal patriarca explica que há medidas a caminho e que terão por base o 'vade-mécum' que o Vaticano vai distribuir a todas as conferências episcopais, um documento orientador que recolhe os resultados da discussão desenvolvida pelos 190 participantes no encontro em Roma. Até aqui, explicou o cardeal, as várias conferências episcopais — Manuel Clemente é presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) — foram criando diretivas, mas “era necessário” definir um rumo comum. Por isso, o cardeal elogiou fortemente o Papa Francisco, pela iniciativa de criar uma concertação das várias igrejas à volta do tema. “Isto é completamente inédito” e “é um grande serviço que o Papa presta a todos nós, tanto aos membros da igreja como aos de fora.”

Manuel Clemente classificou este novo documento como “mais preciso, mais articulado, mais operativo”, ajudando a concertar esforços e oferecendo “ideias mais concretas” para desenvolver as diretrizes que a CEP implementou desde 2012, refere a Ecclesia. Segundo as declarações do clérigo português, o texto deve ser analisado antes da assembleia plenária da CEP em abril. “Esse 'vade-mécum', de normas mais concretas e orientadoras, até nos vai facilitar o serviço”, considerou o cardeal.

O papa Francisco apresentou este domingo, no Vaticano, passos para a luta contra os abusos a menores na Igreja católica no final da cimeira com responsáveis de episcopados e institutos religiosos. Francisco, que falava no discurso final do evento, após a missa celebrada na sala régia do palácio apostólico, disse ter chegado a hora de “dar diretrizes uniformes para a igreja”, embora não tenha citado medidas concretas ou mudanças na legislação do Vaticano, enumerando apenas vários pontos para a luta contra os abusos a menores.

O cardeal patriarca Manuel Clemente aplaude a ideia afirmando que todos têm de “trabalhar a sério”, porque este “é um problema global e tem de ter uma solução global”. Para o clérigo, o problema dos abusos sexuais de menores no seio da igreja católica “é destrutivo” e “algo de muito profundo, que tem de ser erradicado”.

A cimeira sobre abusos sexuais e proteção de menores durou quatro dias e envolveu 190 participantes.