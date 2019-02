“Os portugueses têm uma responsabilidade histórica na defesa dos povos indígenas”

Eduardo Viveiros de Castro, 67 anos, é um dos principais antropólogos brasileiros e está em Portugal para participar no ciclo de exposições “Pensamento Ameríndio -- Resgatar a Diversidade” e este sábado dá às 18h uma conferência sobre a relação entre a Presidência de Jair Bolsonaro e os povos Indíngenas e de que forma essa relação poderá afetar o mundo.

Questionado pelo Expresso sobre a coincidência de estar na cidade que é considerado o berço da nacionalidade portuguesa e proferir uma conferência sobre os povos originários do Brasil, Viveiros de Castro afirma que a coincidência não se coloca na realidade porque "no Brasil, os índios raramente são associados à identidade nacional do país". "Em geral, os índios surgem como uma alegoria e só são lembrados para serem um contraponto à origem europeia dos colonizadores, mas na maior parte das vezes são olhados apenas como uma vergonha".

Mas o antropólogo sublinha que, "atualmente, os índios estão no centro da política brasileira porque existe um projeto do Governo Bolsonaro de privatizar ao máximo as terras públicas do Brasil e os índios ainda têm o usofruto de cerca de 13% das terras da União". Ou seja, de acordo com a Constituição de 1988, enquanto forem ocupadas por populações indígenas, estes territórios não podem ser alienados.

Viveiros de Castro esclarece que, "ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, cerca de 80% dos índios vive fora da Amazónia, nas regiões sudeste e nordeste do Brasil, mas são os povos indígenas que têm conseguido travar o avanço do agronegócio e da pecuária sobre a floresta amazónica".

Crítico da política do atual governo, o antropólogo defende que o projeto económico seguido pela equipa de Jair Bolsonaro está a empurrar o Brasil para um modelo muito próximo daquele que vigorou durante o período colonial português, "desindustrializado, com o país a ser apenas um grande fornecedor de matérias primas".

Mas nem tudo é negativo, com o especialista a sublinhar que a população indígena tem aumentado nos últimos anos e estáagora mais prepararda para resistir. "Tem uma visibilidade que não tinha, os povos estão menos isolados do que no passado e dominam as tecnologias de informação", afirma. Mesmo assim, não se inibe de classificar este como "o pior governo brasileiro para os índios". O que faz de Viveiros de Castro um antropólogo pessimista quanto ao futuro de cerca de um milhão de pessoas. Sobre os portugueses, diz que "têm uma responsabilidade histórica na defesa dos povos indígenas, até porque o Brasil foi inventado por Portugal".

Guimarães, cidade multicultural

O ciclo é composto por duas grandes exposições, uma dedicada a Viveiros de Castro e que é composta pelas fotografias do antropólogo, com o título "Variações do Corpo Selvagem", com imagens da Amazónia e de dois filmes do realizador brasileiro Ivan Cardoso nas favelas brasileiras. A outra mostra é concebida com materiais sonoros e escultóricos da autoria de João Salavisa e Renée Messora sobre a relação da população Krahô com a morte. O realizador e a mulher conviveram durante nos últimos anos com esta tribo, tendo já realizado um filme sobre a experiência e preparando-se apra apresentar um segundo.

O evento fica completo com as exposições dos artistas plásticos João Louro e Manuel Rosa. À agência Lusa, o diretor do Centro Internacional de Artes José de Guimarães, Nuno Faria, que organiza o ciclo, esta é uma inicitaiva que há muito tempo vinha sendo pensada e que acabou por ser centrada nas questões indígenas "por razões políticas, sociais ou económicas". As exposições estarão patentes até 9 de junho.