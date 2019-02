Natalidade, emigração, pobreza ou escolaridade. O que mudou no País nos últimos 9 anos?

A última vez que a população residente em Portugal aumentou foi em 2010. Viviam então no país 10,6 milhões de pessoas, mais cinco mil do que ano anterior. Havia 122 idosos por cada 100 jovens, 18% da população era pobre e vivia com menos de 421 euros mensais. Onze em cada 100 portugueses estavam desempregados. Começava então um período de crise económica e financeira que agravou muitos indicadores estatísticos.

Foi nessa altura, a 23 de fevereiro de 2010, que arrancou a Pordata, a base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS). Um em cada dois portugueses era utilizador de Internet e um em cada quatro era diplomado. A natalidade ainda estava - pelo último ano - acima dos 100 mil bebés, mas o número médio de filhos por mulher tinha descido para 1,39, já muito abaixo do limite mínimo necessário para renovar as gerações (2,1). Mas nessa altura ainda havia mais crianças com pais casados (59%).

“Em nove anos muito mudou no país. Parece pouco tempo, mas foi particularmente intenso. Não foi um período fácil, mesmo do ponto de vista económico e financeiro”, descreve Maria João Valente Rosa, demógrafa e diretora da Pordata. “Estamos hoje mais envelhecidos do que estávamos em 2010. A percentagem de nascimentos fora do casamento era menos de metade e agora já está acima de 50%. O índice de fecundidade continua muito baixo, mas já o era em 2010. A idade média das mulheres no nascimento do primeiro filho também aumentou.”

Menos 270 mil habitantes

Desde o início da década até agora, e partindo dos dados estatísticos mais atualizados (2017), o país perdeu 270 mil habitantes, estando agora nos 10,3 milhões, e o nível de envelhecimento agravou-se: há 153 idosos por cada 100 jovens. A natalidade continuou a diminuir e o número médio de filhos por mulher é agora mais baixo (1,37), ainda que tenha batido no fundo no pico da crise (1,21 em 2013) e tenha recuperado ligeiramente. “Há tendências que se acentuaram mas que já se adivinhavam”, sublinha Maria João Valente Rosa.

Também a constituição da família mudou. Não só pelo contínuo avançar de idades dos pais, mas também porque mais de metade dos bebés nascem agora fora do casamento (55%). Contudo, no espaço doméstico e no mercado de trabalho continua a haver desigualdade entre mulheres e homens.

“Quanto à economia, foi um período muito complicado”, considera. A crise e o resgate financeiro marcaram este período, com um impacto direto na pobreza, exclusão social e desigualdades. Hoje, a pobreza continua elevada apesar de estar mais baixa do que em 2010 e ter já ultrapassado a pior fase. Durante dois anos, em 2013 e 2014, quase um quinto da população viveu com um valor abaixo do limiar de pobreza. Em 2017, há cerca de 17% de portugueses com menos de 468 euros por mês.

12% dos jovens abandonam o secundário

Na área da Educação, sublinha Valente Rosa, houve progressos em alguns indicadores, mas “ainda há um grande caminho a percorrer”. Em 2010, mais de um quarto (28%) dos jovens com idades entre os 18 e os 24 saíram da escola sem completar o secundário. Essa percentagem desceu para 11,8% em 2018, mas ainda assim aquém da meta de 10% definida pela União Europeia para 2020.

Também a população com ensino superior está abaixo da meta definida pela Europa: se um quinto dos jovens com idades entre os 30 e os 34 anos era diplomado em 2010, atualmente chegou a um terço. Só que até 2020 deveria chegar aos 40%. “A emigração pode explicar a descida que houve de 2017 para 2018”, aponta a diretora da Pordata. Ou seja, há mais qualificados a sair do que a entrar no país. “Temos de perceber como encontrar soluções para transformar a Educação numa prioridade.”

Menos saídas, mais entradas

Já a emigração, que bateu num pico em 2014 quando 135 mil pessoas deixaram o país, segundo as estatísticas do Instituto Nacional de Estatística (INE), tem vindo a descer, com cerca de 80 mil pessoas a emigrar em 2017. Já a imigração aumentou: em 2017, entraram em Portugal quase mais dez mil pessoas do que em 2010.

Em nove anos, o país tornou-se mais digital e a ligação à Internet é também mais comum. Se no início da década um em cada dois portugueses usava a internet (51%), agora já são três em cada quatro (75%).

“Os dados estatísticos são essenciais para nos conhecermos”, refere Maria João Valente Rosa, que lembra que nos próximos anos a Pordata tenciona alargar ainda mais o leque de dados estatísticos disponíveis no site, contando a partir de hoje com dados por município sobre agricultura e pescas.