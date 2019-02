Ministra da Saúde: Cirurgias transferidas para os privados foram menos de 10%

A ministra da Saúde, em entrevista ao "Jornal de Notícias", assume que vai retomar as negociações com os sindicatos dos enfermeiros mas recusa qualquer aumento do salário base destes profissionais. Para Marta Temido, no balanço da greve às cirurgias programadas, apenas uma minoria foi parar ao sector privado

A ministra da Saúde assume uma atitude defensiva quando em causa está a polémica sobre a ADSE. Em entrevista publicada este sábado no "Jornal de Notícias", Marta Temido defende apenas o recurso ao diálogo e o alargamento do número de beneficiários como forma de garantir a sustentabilidade do sistema. Sem dúvidas é a posição da governante face às reivindicações dos sindicatos de enfermeiros sobre a necessidade de rever o salário-base destes profissionais. Neste caso, a resposta é inequívoca: não há margem orçamental para aumentos. Mas a ministra abre portas para outros ganhos, que poderão passar pela avaliação de desempenho, organização dos horários de trabalho, identificação e reconhecimento da diferenciação remunatória dos enfermeiros especialistas. Marta Temido diz ainda que menos de 10% das cirurgias programadas para o período da última paralisação dos enfermeiros terão sido transferidas para o sector privado. A ministra não avança, contudo, com o impacto económico da greve.