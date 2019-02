Metade dos adolescentes consulta sites perigosos

Para as crianças e adolescentes portugueses ter um smartphone tornou-se tão comum como trazer a carteira no bolso. O problema é que o uso não se fica por ouvir a música do momento, mandar uma mensagem aos pais ou ver as últimas fotografias no Instagram. São cada vez mais os que visitam sites com conteúdos perigosos, concluiu um inquérito a quase dois mil menores entre os 9 e os 17 anos, que será apresentado quinta-feira e a que o Expresso teve acesso.

De acordo com este estudo da rede de investigação europeia EU Kids Online, coordenado em Portugal pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, quase metade (46%) dos adolescentes e pré-adolescentes admitiram ter visto no último ano imagens de violência contra pessoas ou animais. Uma percentagem semelhante (45%) pesquisou sites sobre automutilação. Outros tantos (43%) confrontaram-se com mensagens de ódio baseadas na raça, religião ou nacionalidade. Um em cada três viram pessoas a falar de experiências com droga e 29% acederam a páginas sobre formas de cometer suicídio.

Em relação a 2014, o último ano em que se realizou um inquérito semelhante, a exposição a conteúdos inadequados cresceu “exponencialmente”.