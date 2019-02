Lisboetas afetados pelo ruído dos aviões mais do que triplicaram

Já em 2016 (últimos dados disponíveis), mais de 57 mil residentes em Lisboa estavam expostos a poluição sonora acima da lei (o limite são 55 decibéis) durante a noite, devido ao crescimento de voos a aterrar e a descolar do Aeroporto Humberto Delgado, concluiu a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Nas contas da autoridade ambiental, isto significa que o número de pessoas afetadas pelo ruído noturno do aeroporto mais do que triplicou desde 2011.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI