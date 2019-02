As previsões do tempo poderão chegar mais longe e ser fiáveis?

O matemático e meteorologista americano Edward Lorenz, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), publicou em 1969 um artigo científico em que demonstrava que dois modelos atmosféricos idênticos podiam divergir bastante depois de duas semanas, por causa de uma perturbação inicial tão insignificante e minúscula como o bater de asas de uma borboleta. Esta dinâmica introduzida por Lorenz ficou conhecida por efeito-borboleta, mas só foi validada em termos teóricos. Se for verdadeira, dizia recentemente a revista norte-americana “Science”, “esta descida de duas semanas ao caos definiria um limite fundamental para a previsibilidade da atmosfera”.

Hoje dispomos de previsões do tempo a 10 dias, que todos consultamos regularmente no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Será que os meteorologistas conseguirão no futuro empurrar as previsões de curto prazo para o limite dos 14 dias (duas semanas) de Lorenz? Um novo estudo sobre esta questão adianta que, além dos 10 dias, será possível acrescentar mais quatro a cinco dias para as latitudes médias, onde a maior parte da população da Terra vive. E onde está Portugal.

“Duas semanas está certo, é perto do limite do que podemos demonstrar”, afirma à “Science” o meteorologista Fuqing Zhang, da Universidade do Estado da Pensilvânia (EUA), que liderou este estudo, já aceite para publicação no “Jornal das Ciências Atmosféricas” da Sociedade Americana de Meteorologia. Desde a década de 1980 que os modelos meteorológicos têm conseguido adicionar um dia de previsões em cada período de 10 anos. Mas há restrições tecnológicas que impedem os meteorologistas de avançar mais depressa.

Aos modelos globais de previsão do tempo faltam imagens de alta resolução do comportamento da atmosfera para poderem fazer testes e recriarem com mais precisão os processos de formação de tempestades que levam a atmosfera ao caos. A esperança está na próxima geração de supercomputadores de organizações como o Centro Europeu de Previsões de Médio Prazo, a que o IPMA está ligado, ou o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

É verdade que as previsões têm melhorado bastante nas últimas décadas devido às observações feitas por satélite, à chamada modelação numérica, ao uso de computadores mais rápidos e poderosos, à maior compreensão da física e da dinâmica da atmosfera e ao crescente volume de dados recolhidos por balões meteorológicos e outros dispositivos, gerando as chamadas condições iniciais, que permitem aos modelos de computador funcionar. Como diz a “Science”, “uma previsão moderna a cinco dias é mais precisa do que era uma previsão a um dia na década de 1980”.

Devido à grande diversidade de atividades económicas e sociais que dependem do estado do tempo (agricultura, navegação marítima e aérea, transportes, indústria espacial, turismo, construção, desporto, espetáculos, etc.), bem como a segurança de pessoas, bens e infraestruturas, investir na previsão do tempo tem um elevado retorno: três a 10 vezes o seu custo.



Grandes benefícios sociais e económicos

Num artigo publicado a 15 de janeiro no “Jornal das Ciências Atmosféricas”, Fuquing Zhang e o seu colega Qiang Sun consideram que passar do limite de previsão de 10 para 15 dias “poderá ter benefícios socioeconómicos enormes, mas requer esforços coordenados de toda a sociedade para conceber melhores modelos, aumentar a qualidade das observações e fazer melhor uso delas com a assimilação de grande quantidade de dados e técnicas de computação avançadas”.

Os meteorologistas reconhecem que os dados recolhidos estão sempre incompletos e que o estado da atmosfera num determinado momento não pode ser conhecido de forma exata, gerando incertezas que crescem no futuro. Mas se fizerem correr um modelo (de previsão) e o ajustarem continuamente para manter a consistência dos dados, as previsões podem melhorar bastante.