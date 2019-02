A minha escola (seis figuras recordam o tempo da primária)

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação

A dona Guida e o copo de flúor à sexta

Que dias os daqueles anos! Foram tantos, e tão marcantes, aqueles 4 anos na Escola da Vila, onde já antes, ocasionalmente, ia com a minha mãe – também ela professora primária, numa escola de outra freguesia – ou esperar o meu primo mais velho, que já ali estudava, e que era o companheiro de tardes e tardes de carrinhos de rolamentos na nova estrada que unia as nossas casas.

Entrar naquela escola implicou fortes e duros sacrifícios, que pareciam montanhas difíceis de transpor: manter-me sentado na sala de aula, falar maioritariamente quando me diziam que podia falar, e tratar as professoras por professora, quando eram para mim, com apenas 6 anos e desde sempre, as colegas e amigas da minha mãe. Agora tinha que dizer: a dona Milú, a dona Maria da Luz, a dona Ester, a dona Fernanda, a dona Guida e a dona Gracinda. A minha prima Gracinda, que depois ainda foi minha professora do 4.º ano, e a quem também me dirigia, estranhamente, com toda aquela deferência.

A mim, no 1.º ano, “calhou-me” a professora Guida, a mais nova de todas elas. Naquela sala, juntava todos os da Vila que tínhamos 6 anos. Recordo sempre o enorme impacto e a graça que era estar agora ali, numa escola aberta, do modelo P3, onde se via e ouvia as professoras das outras duas salas do nosso andar. Eu que estava habituado a ver a minha mãe, na sua escola do plano centenário, numa sala bem mais isolada do que via agora por ali.

No meio das três salas, um espaço comum onde pintávamos, moldávamos, recolhíamos o leite escolar e tínhamos, indubitavelmente, o momento mais traumático de toda a semana: por volta das 4 da tarde de sexta-feira, em que todos, em fila, recebíamos um copo de plástico com flúor para bochechar. Protestávamos, indignávamo-nos, hesitávamos, mas lá acabávamos por fazer o mesmo ritual todas as semanas, com aquele horrível sabor que, insistíamos, nos provocava dores de cabeça durante todo o fim de semana. Era um tempo em que a vigilância parental tinha outras fasquias, o que fazia com que, invariavelmente, desde os 6 anos fosse sozinho para a escola, ou com os amigos que ia encontrando pelo caminho. Ao almoço, porque não havia cantina e os meus pais estavam a trabalhar, lá cruzava a Bouça da Veiga, atravessando o regato numa sempre escorregadia tábua de madeira, que me levava a casa dos meus avós – recebiam-me todos os dias como se não me vissem há semanas, tal era a festa!

Mas o que mais recordo daqueles tempos são, necessariamente, os meus colegas e amigos de escola. Uns que vejo habitualmente e que fui vendo durante estes mais de 30 anos desde que deixámos aquela nossa sala; e outros que não vejo tantas vezes, mas que vou sabendo por onde andam (o que aliás é normal numa terra pequena como Paredes de Coura).

Era um tempo em que, ainda mais, na herança familiar se recebia a exclusão, o que fez com que muitos se tenham despedido da escola pouco tempo depois daqueles quatro anos de primária, rumo às novas fábricas da região ou para cuidarem dos animais, e outros ainda para tentarem a sorte em França ou na Suíça.

E é por isto, por aquele grupo de gente − que me ajudou a passar da mais pura meninice para uma certa protoadolescência do fim da primária − que agora “aviso” sempre os mais pequenos, nas minhas muitas visitas às escolas do 1.º ciclo, que por muitos professores que tenham, é certo que nunca esquecerão aquela primeira professora ou professor da “escola primária”.

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

Reguadas na mão esquerda

A primeira memória que me ocorre foi o acto repressivo da velha regente escolar por eu ser esquerdino. Obrigava-me a escrever com a mão direita. Recusei-me! Não entendia a razão porque não podia escrever com a mão que era capaz, por que razão me batia com a régua só na mão esquerda. Na segunda classe desistiu e acabou por se reformar. O novo professor numa altura questionou os alunos sobre o que queriam ser quando fossem grandes. Serralheiro, vidreiro, marceneiro, motorista, operário. Com o realismo de quem sabia que a escola acabaria com a quarta classe e a fábrica esperaria por nós até fazermos os 14 anos! Era despachado na leitura e na escrita, e frequentador da biblioteca ambulante da Gulbenkian que todos os meses passava lá no meu lugar. Um dia o professor disse-me que tinha de continuar a estudar e que faria gratuitamente o exame de admissão ao preparatório. A minha mãe com um sorriso amargo aceitou com a condição de tratar gratuitamente da sua roupa. Ela sabia que a linha de horizonte eram os meus 14 anos.

Adolfo Mesquita Nunes, vice-presidente do CDS-PP

As aulas na casa da D. Irene

A minha escola tinha nome oficial mas todos lhe chamavam a escola da D. Irene, a velhinha professora da Covilhã que dava aulas em casa, numa sala que parecia enorme e onde cabiam as quatro turmas, uma por cada ano. A D. Irene já não dava aulas, era o sobrinho quem o fazia, mas ainda lá estava, na sua salinha a ver televisão.

A minha escola era, por isso, uma casa. Não havia divisões nem interdições: a nossa casa de banho era a casa de banho que partilhávamos com a D. Irene, o nosso recreio era o terraço da casa, e a cozinha dela, mesmo ao lado da sala de aulas, servia a quem precisasse. Era lá que tínhamos as nossas canecas. A minha era amarela, a minha cor desde que me conheço.

Hoje, seria impensável uma escola assim, quatro turmas numa mesma sala e com um mesmo professor; mas tudo me fazia sentido na altura, e não estou em crer que tenha dado errado.

O recreio era pequeno mas tinha espaço para tudo: para o futebol, a barra do lenço, o macaquinho de chinês, o elástico e até para as apanhadas. Tudo ao mesmo tempo, numa ordem espontânea difícil de explicar e que não vem nos livros. E havia livros, sim, mas esses acabei por ir buscá-los à biblioteca da Gulbenkian. Ali brincava-se, em casa lia-se — uma geometria temporal que me durou pouco tempo.

A Covilhã não é uma cidade pequena, espalhando-se pela rugosa encosta da serra. A única cidade, dizia-se, que tinha mais subidas do que descidas, tal era a permanente sensação de estarmos a subir ruas e escadas. Mas na altura não havia riscos, nem medos, e podíamos ir sozinhos para a escola, de mochila às costas, e a subir, sempre a subir. As mesmas ruas em que brincávamos quando nevava e não havia escola, quando a cor dos nossos Kispos afrontava o alvo manto que se estendia sob os nossos pés.

Era a melhor parte do dia, as idas e vindas da escola, em bando, correndo pelas ruas. Autoapelidámos o nosso grupo de ‘Patrulha’, na convicção de que patrulhávamos as ruas. Tínhamos uma torre de vigia e tudo, umas escadas que nos pareciam ir até ao céu, e que ainda hoje resisto em reencontrar. Acho que nos inspirámos numa séria espanhola que dava na televisão (via-se muita televisão espanhola na Covilhã, num tempo em que nem a RTP2 lá chegava) e deu-nos um sentido de missão.

Passaram muitos anos e já não há escola naquela casa. Já nem há casa, apenas um edifício aparentemente abandonado. Mas ainda hoje sinto o cheiro do primeiro dia de escola na casa da D. Irene, e poderia, de olhos fechados, indicar o primeiro lugar em que me sentei.

Gisela João, cantora

Ai, a minha Gonçalo Pereira

Sempre que volto à minha cidade há umas coisas importantes que tenho de fazer. Uma delas é passar em frente às minhas escolas. Gosto de me sentar e de ficar um pouco dentro das memórias daqueles tempos: o barulho da entrada e saída da escola dos muitos pintainhos; o meu professor Pilar; a dona Maria a cuidar de nós nos corredores; a minha professora Manuela; o cheiro a detergente verde nas casas de banho; os pacotes de leite; a cesta de vime com o lanche; o som de correria para o recreio; o hino da escola!

Adorava ir para a escola e adoro ainda hoje o sentido de comunidade que vivi na escola primária, a minha Gonçalo Pereira, que já lá não está como era — no centro da cidade, em foco, como eu sinto que a Educação deve ser, e não encostada para um canto. Gosto da ideia de a cidade se debruçar sobre a Educação. Gosto da ideia dos superpoderes que os professores têm!

Gosto de lembrar as caras rosadas de correria no recreio, e o cabelo molhado de amiguinhos, e o jogo do elástico e da macaca. Gosto de lembrar as idas ao quadro e as composições! Gosto de lembrar as festas da escola e a envolvência de cada um. Ai os passeios de escola e os desfiles!

Podia ficar a escrever horas sobre as minhas escolas, principalmente sobre alguns Professores que me inspiraram.

Amava ir para a escola ao ponto de querer que as férias grandes terminassem.

Gostava tanto que os professores fossem vistos por toda a gente como eu os vejo, como educadores, cuidadores, fontes de inspiração!

Cresci num tempo em que a escola era quase uma família. A importância dos professores não tem medição possível, daqueles que lá estão para passar conhecimento. Sempre me fascinei com todos eles e lembro-me que chorava muito quando acabava o ano e íamos ter professor novo. A festa de fim de ano da escola primária foi uma choradeira, com a minha cartola na cabeça e as lágrimas a escorrer pelas bochechas.

Que se invista na Educação de forma a que os miúdos de hoje sonhem como eu sonhei.

Afonso Cruz, escritor

Tal como o meu pai nadava

O meu pai, porque tinha sido nadador, quis que a minha escola primária fosse o Sport Algés e Dafundo. Nessa altura ainda se levavam reguadas, mas, para compensar, no final de cada ano, o melhor aluno recebia uma caderneta de cromos de futebol e a melhor aluna uma caderneta de cromos da vida selvagem (como quem diz: ele, quando crescer, vai para o sofá ver a bola; ela, quando crescer, não vai ter vida fácil).

Nas aulas, ficava sempre na primeira fila, junto à secretária da professora, e era sempre o primeiro a entregar os testes e a ir ao quadro, pois isso dependia da ordem alfabética dos nossos nomes, e os meus pais, impiedosamente, decidiram chamar-me Afonso, que é um nome que não nos dá tempo de nos adaptarmos às circunstâncias, não nos dá tempo de ver como os outros resolvem os problemas e, na altura de entregar os testes, temos menos um minuto para acabar de escrever a composição do que, digamos, o Tiago ou o Vítor ou a Zaida, minuto esse que para mim era essencial. Ainda hoje deixo tudo para a última hora.

Achava a minha professora muito elegante. Eu ainda não sabia muito bem que charme era esse que não provém da beleza canónica mas de uma postura, por isso não era absolutamente claro o que verdadeiramente sentia esteticamente em relação a ela. Chamava-se São. Quando Sá Carneiro morreu, ela apareceu de preto, casaco de peles, parou em frente das grandes janelas da sala de aula – cujo pé-direito era altíssimo – e a olhar para o céu, começou a chorar. Mas não era um choro com soluços e gemidos, era delicado como ela, e era preciso tomar atenção para perceber que, a espaços, uma ou outra lágrima escorria pela cara, tão imponderável que não maculava a maquilhagem.

As aulas de natação eram um suplício. Se o meu pai nadava como se a água fizesse parte dele, eu nadava a lutar contra ela. Ele parecia deslizar, e eu era um bruto. Hoje sei precisamente o que nos diferenciava: ele nadava com prazer e eu nadava para chegar à borda da piscina e sair. Na verdade esta deve ser uma boa lição para condução da vida futura: se na nossa profissão queremos apenas chegar à borda da piscina, é porque estamos na profissão errada. O melhor, se possível, é escolher outra, uma em que se possa deslizar, tal como o meu pai nadava.

Sandra Belo Duarte

Memórias de uma fuga

O primeiro dia de aulas fadou aquele que viria a ser o sentimento mais alto, o que ao longo dos tempos imperou a minha vontade quando estava sentada e quieta na escola: fugir.

A minha mãe levou-me e eu tinha-me prometido que não ia chorar quando ela se fosse embora. Era o primeiro dia e para me esquecer de que a qualquer momento poderia olhar para a porta da sala e a minha mãe já não estar lá, exigi à professora que me ensinasse. Já estou na escola, quero aprender. O que tenho de fazer senhora professora?

A euforia dos miúdos e das miúdas cedo me irritou. Eu estava ali obrigada e, já que tinha de estar, então que passássemos do verbo à ação. A minha mãe foi-se embora e eu chorei. Chorei. Chorei. E depois de me ter cansado de tanto chorar esperei pelo momento certo. Convenci as professoras de que já estava calma e na primeira oportunidade abri a porta da sala de aula. Corri desalmadamente pelos corredores. Descobri as escadas. Galguei-as. A porta do edifício e, enfim, a rua. Primeira etapa conseguida.

Na rua ganhei coragem para olhar para trás. Vinha lá a D. Suzana, corria como as pernas a deixavam. Eu tinha 6 anos, ela mais 80. Ainda se lembrava de D. Carlos ter sido assassinado no Terreiro do Paço. Era muito antiga, assim como as ruas de São Vicente, que eu conhecia bem de ir às compras com a minha mãe, de passearmos pela feira, de ir ao jardim.

Conhecia bem o caminho para casa mas nunca o tinha feito tão depressa. Cheguei finalmente à porta do prédio dos meus avós, que viviam no prédio ao lado do meu. As portas dos prédios nessa altura estavam sempre abertas, fechavam mal.

As escadas eram escuras, não havia luz automática, eram de madeira e as baratas também gostavam de viver lá, naquela humidade pombalina. Eu tinha muito medo das baratas e de subir as escadas às escuras, subia sempre com uma lanterna que o meu avô providenciava. Na caixa do correio havia sempre várias pilhas, era assim que nós dizíamos, para que nunca nos faltasse luz.

Nessa tarde, foi depois do almoço não comido que eu fugi, as baratas e a escuridão foram minhas aliadas. Subi as escadas em caracol de rajada até ao 4º andar. Sem hesitar. Acho que nessa tarde aprendi a ver no escuro. A Dona Suzana ficou na escuridão do 1º andar. A olhar para cima em direção à luz que vinha da claraboia, chamando por mim repetidamente...Durante muito tempo foi assim que me senti na escola. Um lugar onde tinha de estar por obrigação onde o espaço não me cabia. Onde o tempo era lento e difícil de passar. Felizmente havia a Apanhada, a Barra do Lenço e corria. Corri todas as fugas desperdiçadas.