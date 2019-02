Violento incêndio consome prédio no Funchal

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira num edifício do Funchal, continuando as chamas por extinguir. Segundo o “Diário de Notícias da Madeira”, trata-se da antiga sede da Insular de Moinhos, tendo o fogo alastrado rapidamente aos vários pisos do prédio atualmente devoluto.

Os bombeiros conseguiram resgatar uma pessoa que se encontrava no segundo andar, refere a rádio Renascença, procurando agora evitar a propagação das chamas aos edifícios vizinhos.

A rua estreita e os veículos estacionados na zona estãoa dificultar as operações dos bombeiros, escreve ainda o “DN Madeira”.