Violento incêndio consome prédio na baixa do Funchal

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira num prédio devoluto no centro do Funchal, na Madeira, encontra-se em fase de rescaldo, mas os bombeiros vão manter-se no local durante toda a noite, disse o vice-presidente da câmara, Miguel Gouveia.

"O objetivo é combater eventuais reacendimentos que possam ocorrer", disse o vereador da Câmara Municipal do Funchal, sublinhando que a área à volta do edifício vai ser interditada à circulação enquanto decorre uma peritagem à estrutura, abarcando o largo do Pelourinho e a travessa da Malta.

Miguel Gouveia da Silva, que se encontra no local, referiu aos jornalistas que o objetivo dos mais de 60 elementos das duas corporações de bombeiros envolvidas no combate ao fogo – apoiados por 40 viaturas – é evitar que as faúlhas se propaguem a outros edifícios naquela zona histórica da cidade, com edifícios antigos, nas imediações do Mercado dos Lavradores do Funchal.

Um dos fatores favoráveis são as condições climatéricas, nomeadamente a ausência de vento, referiu. O combate às chamas foi contudo dificultado pelo facto de ser uma zona de ruas estreitas e com vários carros estacionados no local.

O prédio em causa, a poucos metros do Mercado dos Lavradores e de uma das ruas mais movimentadas da baixa da capital madeirense, a rua Fernão Ornelas. Ali funcionou durante décadas a Insular de Moinhos, uma fábrica de moagens e farinhas e estava previsto abrir como hotel. Pelo menos havia projetos nesse sentido.

As imagens a circular nas redes sociais mostram que, no momento em que o incêndio começou, estavam pessoas no prédio, que foram retiradas pelas janelas do terceiro andar.

Duas pessoas retiradas do edifício

A grande preocupação dos bombeiros foi circunscrever o fogo a este prédio, evitando que se alastre por uma zona de prédios antigos.

Dentro do prédio, no início do incêndio, estavam duas pessoas, uma das quais conseguiu sair pelos seus próprios meios, enquanto a outra, que estava no terceiro andar, foi retirada com a ajuda dos bombeiros com recurso a uma escada.

As duas pessoas não apresentam ferimentos, embora a que foi retirada tivesse sido transportada de ambulância para o Hospital do Funchal, por precaução.

As duas corporações dos bombeiros do Funchal – Sapadores e Municipais – continuam com todos os meios a combater o incêndio, mas o prédio continua a arder.

De acordo com o autarca, a parte interior, composta de travejamento em madeira, está a ficar totalmente destruída, mas as paredes exteriores continuam de pé.

O responsável anunciou que "depois de extinto o fogo, a área à volta do edifício vai ficar interdita à circulação de pessoas até ser feita uma vistoria à estrutura para avaliar a sua solidez" e assegurar que não há risco de a estrutura colapsar.

Aquele imóvel devoluto era usado por pessoas sem abrigo para passarem a noite.

Este imóvel, que data de 1929, faz parte de um projeto hoteleiro do grupo Avelino Farinha e Agrela (AFA), que tinha já um projeto hoteleiro previsto para o prédio.

Um dos administradores da AFA, Bruno Freitas, referiu aos jornalistas que o projeto estava para "avançar no início de 2020", vindo esta situação colocar em causa a sua concretização.

Artigo atualizado às 22h32