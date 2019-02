Paprika e Puntilla já andam à solta no Alentejo

Paprika foi a primeira a sair tímida e desconfiada. Já Puntilla saiu disparada sem olhar para trás. As duas fêmeas de lince-ibérico, de onze meses de idade, são as novas moradoras dos montes alentejanos. Uma chegou do Centro Nacional de Reprodução em Cativeiro em Silves (CNRLI), a outra do Centro La Granadilla, em Espanha. Esta quinta-feira deram os primeiros passos em liberdade na Herdade da Bombeira, no concelho de Mértola.

Fazem parte do projeto de “Recuperação da Distribuição Histórica do Lince-Ibérico (Lynx pardinus) em Espanha e Portugal, coordenado em território português pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). As soltas iniciadas em 2015 permitiram reforçar a população selvagem deste felino, classificado como um dos mais ameaçados do mundo.

A libertação de Paprika e Puntilla eleva para 37 os animais introduzidos na Natureza em Portugal desde 2015. Tendo em conta os que nasceram nos últimos anos no campo (dos quais 29 só em 2018) e os 10 que morreram (atropelados, envenenados ou por doença) somam-se 61 animais em liberdade no Vale do Guadiana, indica o ICNF. “Até Março ainda será solto pelo menos mais um lince-ibérico e, havendo fêmeas já prenhas, o número deverá aumentar”, afiança o presidente do ICNF, Rogério Rodrigues, que considera que este projeto de conservação está a ser “um sucesso”. O trabalho dos últimos quatro anos permitiu retirar a espécie da classificação de “perigo crítico”. Mas ainda consta do Livro Vermelho dos animais em risco de extinção.

A ideia é reforçada por Pedro Rocha, diretor do departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo: “O balanço é positivo porque a taxa de mortalidade verificada é baixa face ao que era expectável”. No início do século XXI estimavam-se menos de 100 exemplares da espécie em Espanha e nenhum em Portugal. Agora contam-se mais de 600 nos dois países.

Em curso está agora uma candidatura conjunta de Portugal e Espanha a fundos comunitários para um novo projeto Life+ Iberlince, que prevê um investimento de €20 milhões e que tem por objetivo consolidar os núcleos populacionais já criados.

Esta quinta-feira também foi inaugurada em Mértola, uma exposição sobre o projeto de conservação. Intitulada “Partilhando territórios: o regresso do lince”, a mostra vai ficar em exibição ao público na sede do Parque Natural do Vale do Guadiana e conta a história da espécie, de como se distribui e interage no território, e como tem coexistido com os humanos no passado e no presente.