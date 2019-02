Lançada ferramenta que mede qualidade e relevância social dos jornais

A 'Newspaper Impact Rating' (NIR), uma ferramenta que mede a qualidade e a relevância social dos jornais, foi lançada esta quinta-feira com o objetivo de mobilizar novas fontes de capital para a imprensa, anunciaram os promotores à Lusa.

De acordo com o comunicado, "o principal objetivo do novo 'rating' (avaliação) é dar destaque ao papel social dos jornais e mobilizar novos recursos financeiros para uma indústria que passa por dificuldades estruturais".

Para Rodrigo Tavares, presidente do Granito Group, cujo 'think-tank' foi o responsável pelo desenvolvimento do projeto, "mais do que empresas de comunicação, os jornais são agentes fundamentais de um sistema democrático. Fornecem informações, mobilizam grupos em torno de questões sociais, servem de vigia contra erros ou excessos de poder".

A NIR "é a primeira ferramenta que faz uma análise de 360 graus de um jornal, ao avaliar critérios como conteúdos jornalísticos, alcance e envolvimento por parte dos leitores, independência e antiguidade. No total são cerca de 40 indicadores", de acordo com o comunicado.

A avaliação feita pela plataforma vai desde a categoria 'No Impact' (sem impacto) até 'Superior Impact' (impacto superior), com os níveis 'Low' (baixo), 'Regular' (normal) e 'High' (alto) a se situarem entre as duas classificações extremas.

A plataforma, cujo lançamento contou com um artigo no 'site' do Fórum Económico Mundial, hoje publicado, destaca que a NIR quer mobilizar três novas fontes de capital para a imprensa: os investidores de impacto, filantropos e novas assinaturas.

De acordo com o comunicado da NIR, os investidores de impacto "fazem investimentos em empresas financeiramente viáveis que geram também benefícios para a sociedade" e crescem 100% ao ano.

Rodrigo Tavares indicou à Lusa que a maioria destes investidores "aporta capital em empresas da área das energias renováveis, saúde ou educação porque nessas áreas já existem métricas para inferir qual o impacto social dessas empresas. Os jornais têm também uma função social, mas os investidores estavam desprovidos de uma ferramenta para ajudá-los a identificar quais os jornais mais relevantes para a sociedade", algo que a NIR pretende colmatar.

"A imprensa está a regressar às suas origens. Em vez de buscarem anúncios, cada vez mais os jornais procuram leitores pagantes, estabelecendo-se uma relação cada vez mais direta. O NIR vai ajudar o leitor a separar o trigo do joio e a identificar os melhores jornais", acrescenta Tavares.

De acordo com a NIR, o primeiro jornal a receber uma classificação pela ferramenta foi o brasileiro O Estado de São Paulo, que numa escala de 1 a 220 atingiu 182 pontos e a classificação de 'Superior Impact'.

Segundo informou o Granito Group à Lusa, seguir-se-ão nove jornais em todos os continentes, com publicações nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, África do Sul e Índia a já terem sinalizado interesse em serem avaliados. Deverá também ser convidado um jornal português.

As avaliações do primeiro grupo de jornais servirão também para aperfeiçoar a metodologia e preparar o caminho para uma versão atualizada que terá incorporados algoritmos de inteligência artificial, esclarece a NIR.