Farmácias promovem donativo de medicamentos   

Medicamentos não sujeitos a receita médica para gripes e constipações, dores ou inflamações articulares e musculares, cremes hidratantes para assadura do bebé, luvas descartáveis, compressas e pensos são alguns dos produtos que no próximo sábado poderá doar a mais de uma centena de instituições de solidariedade social. O Banco Farmacêutico vai estar aberto em 205 estabelecimentos no Continente e ilhas para ajudar idosos, crianças, pessoas sem-abrigo ou com deficiências e famílias carenciadas.

Nas farmácias aderentes, este ano com a estreia dos Açores, mais de mil voluntários vão ajudar quem quiser participar na iniciativa, já na XI edição. Cada estabelecimento tem uma lista de medicamentos de venda livre e produtos de saúde em falta em instituições de solidariedade social na área geográfica. Segundo a organização, o Banco Farmacêutico já entregou 97 mil produtos desde que teve início.

“Os medicamentos a doar estão intimamente relacionados com as necessidades manifestadas pelas instituições. De tal modo que isto é importante, que em cada farmácia só é possível doar medicamentos para uma instituição e aquilo que estiver de acordo com uma lista previamente fornecida às farmácias”, explica o presidente do Banco Farmacêutico, Luís Mendonça. E garante: “A abrangência de produtos permite que qualquer possa ajudar sem gastar muito dinheiro.”

À semelhança do Banco Alimentar, a recolha de medicamentos não sujeitos a prescrição e de produtos de saúde visa colmatar necessidades em instituições que apoiam diferentes grupos da população. “Todos lidamos no nosso dia-a-dia com recursos limitados e assim acontece com as instituições de solidariedade social, que em momentos de crise veem aumentados os pedidos de ajuda”, sublinha Luís Mendonça.

Os números mais recentes indicam que às cerca de 100 instituições beneficiárias do Banco Farmacêutico chegam pedidos de ajuda de quase cem mil pessoas. “A ajuda do Banco Farmacêutico em cada ano é uma pequena parte daquilo que são as necessidades reais das instituições mas permite que possam utilizar o dinheiro noutros medicamentos ou bens igualmente essenciais”.