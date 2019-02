Alexandra Afonso: "Sou refém da minha pele"

Toda a sua vida viveu com doenças de pele, mas há quatro anos tudo piorou: "Tive uma crise muito severa que ainda hoje não consigo controlar. Tenho a pele toda coberta de feridas e lesões, uma comichão avassaladora diária, parece que está constantemente queimada e não é só: o cabelo foi caindo. Tenho o couro cabeludo cheio de feridas: sai a crosta, instala-se a ferida e assim sucessivamente. Não consigo controlar”.

Alexandra, de 44 anos, não controla nem entende como surgiu a dermatite atópica, uma doença crónica, sistémica, imunomediada e incurável, cujas causas não estão determinadas. "Sou refém da minha pele. O tomar banho é um martírio. Quando a água cai sobre as lesões é um ardor imenso, tal como quando o creme é absorvido. A transpiração agride as feridas constantes. É um desconforto diário e até o peso da roupa sobre a pele é uma dor. O processo é doloroso por si e também psicologicamente, porque é nesses momentos que me consciencializo, que vejo como estou…”.

Alexandra reconhece que é muito difícil viver na imprevisibilidade de uma doença que chega sempre sem aviso: “É acordar de manhã e ver que a noite foi passada com tanta comichão que a almofada e o pijama estão cheios de sangue. É uma área enorme: no meu caso a doença não está localizada. Sou capaz de me deitar bem, a pele está limpa, não tenho nem a cara nem os olhos inchados, não tenho comichão e estou feliz por isso, mas sou capaz de me deitar e no dia seguinte acordar e perguntar: ´o que é isto’?”

Mesmo assim, Alexandra recusa-se a ceder. Como professora de matemática do ensino secundário, nunca apresentou uma baixa médica, porque sempre quis reagir, nunca tentando esconder o que tem. “Na minha profissão enfrento todos dias grandes plateias de alunos. Como é uma doença que se vê, o difícil é diariamente as pessoas dizerem-me que estou pior. Eu explico que passará…", mesmo sabendo que não é uma alergia nem um escaldão temporário e que dificilmente passará...

Ia tendo umas crises, mas há quatro anos a doença apareceu em força e para ficar. “Não encontro explicação. Segundo os médicos, pode ter sido alguma situação emocional que não identifico, pode ter sido alguma reação alimentar. Fiz todas as tentativas para me curar: alterei radicalmente a minha alimentação, mas no meu caso não resolveu absolutamente nada”.

A dermatite atópica afetou muito a sua qualidade de vida, mas luta para levar uma vida o mais normal e equilibrada possível. O que é difícil de controlar, admite, é a revolta que a invade perante esta doença que não consegue prever nem dominar. “Como é viver assim? É ter uns dias melhores, outros muito difíceis, com muito sofrimento, tanto do ponto de vista físico como psicológico, porque é uma doença crónica sem uma medicação capaz de nos estabilizar. É uma doença que se vê. Quando estou mal disposta não vejo o meu estômago, mas na pele estou sempre a vê-la e muitas vezes está com muito mau aspeto”.

As lesões estão espalhadas por todo o corpo, um corpo coberto por uma pele que não tem barreiras para se defender. A medicação que tomou nos últimos anos deu-lhe algumas tréguas e alívio, mas por indicação médica foi aconselhada a parar, devido aos graves efeitos secundários: “Confesso que me fui abaixo, talvez esteja um bocadinho deprimida”. E é nesse ponto em que está agora, pior, na medida em que a medicação permitida é ineficaz e os sintomas voltaram em força! Tem a pele repleta de lesões que lhe causam um enorme sofrimento, mas esses dias podem estar a chegar ao fim.

Alexandra está inscrita numa lista de cem doentes indicados para um medicamento biológico, com forte eficácia nos Estados Unidos e nalguns países europeus, e que poderá chegar a Portugal a qualquer momento. “Agora sinto-me mal, mas há uma luz ao fundo do túnel; daqui a uns meses vou tomar uma nova medicação e voltar a ter a pele limpa e estar sem ter dores. Espero ser chamada a qualquer momento!”.

É esta a sua grande esperança e o que quer transmitir às pessoas que vivem como ela: “Penso que é importante explicar o impacto que a doença tem, porque ainda é relativamente desconhecida… Este depoimento é também para todos os que possam estar a sofrer o mesmo do que eu e com menos informação. Poderá ser uma ponte para quem me lê”.