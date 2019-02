Vem aí tempo quente. Temperatura máxima vai subir nos próximos dias

A temperatura máxima vai subir nos próximos dias em Portugal continental, com a máxima a variar entre os 20 e os 26 graus Celsius durante o fim de semana, anunciou nesta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). "Prevê-se para os próximos dias um aumento gradual da temperatura máxima. No fim de semana, os valores da temperatura máxima deverão variar entre 20 a 26°C e entre 17 a 20°C nas regiões do interior Norte e Centro", refere o IMPA em comunicado.

Segundo o documento, os valores estão acima do valor médio para esta época do ano, sendo esperado que o domingo seja o dia com a temperatura mais elevada, 7 a 9°C acima do normal. "A temperatura mínima terá uma pequena subida na quinta-feira, não registando alterações significativas até ao fim de semana, com valores entre 5 a 7°C, exceto do interior Norte e Centro, onde deverá variar entre 2 a 5°C e no Algarve entre 10 a 12°C", acrescenta.

De acordo com o IPMA, aqueles valores configuram uma "elevada amplitude térmica", traduzindo-se nos próximos dias "num acentuado arrefecimento noturno". "A partir da tarde de quinta-feira prevê-se também um aumento da agitação marítima em toda a costa ocidental, com ondas de oeste-noroeste entre 2,5 a 3,5 metros. Na costa sul do Algarve preveem-se ondas de sudoeste com 1 a 2 metros", conclui.