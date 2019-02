Enfermeiro do Hospital de São João vai fazer greve da fome durante dois dias

Duarte Gil Barbosa, enfermeiro no Hospital de São João, vai entrar em greve da fome em frente à Assembleia da República, de acordo com declarações que fez ao "Jornal de Notícias". O enfermeiro adiantou que vai iniciar o protesto nesta sexta-feira, 22 de fevereiro, e que o terminará no próximo domingo pela mesma hora. Explicou que pretende alertar a opinião pública para a forma como o Governo está a gerir o conflito com a classe profissional.

Ao mesmo jornal, Duarte Gil Barbosa disse que a iniciativa constitui um "grito de exaustão e de revolta", além de ser um gesto de solidariedade com Carlos Ramalho, presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) que entrou nesta quarta-feira em greve da fome em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, visando pressionar o Presidente da República a obrigar o Governo a negociar com os representantes dos enfermeiros.

Num parecer conhecido na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República considera "ilícita" a paralisação dos enfermeiros e sublinha que os trabalhadores que aderem a uma greve desta natureza devem ter faltas injustificadas, sendo as ausências consideradas como infração disciplinar. Recorda que, além da responsabilidade disciplinar, a adesão a uma greve ilegítima pode também fazer incorrer o trabalhador em responsabilidade civil extracontratual.

O parecer do conselho consultivo da PGR considera que a greve que decorreu entre novembro e dezembro foi ilícita porque a paralisação teve uma modalidade que não constava do aviso prévio emitido pelos sindicatos que a decretaram.

Sobre o fundo de financiamento aos grevistas, o parecer considera que "não é admissível" que os trabalhadores vejam compensados os salários que perderam como resultado dessa adesão, através de um fundo, financiado através do modelo de "crowdfunding", que não foi constituído nem gerido pelos sindicatos que decretaram a paralisação.