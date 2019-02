“É pequena a probabilidade de haver infetados” por legionela no IPO-Lisboa

Toda a informação disponível levou o presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa a assegurar que a bactéria legionela detetada no hospital já não constitui perigo. A presença do agente infeccioso foi identificada no final do mês de janeiro em análises de rotina e as medidas de contenção tomadas permitem agora a João Oliveira afirmar que “não há qualquer risco” e que “é pequena a probabilidade de haver infetados”.

A legionela foi detetada nas canalizações de água quente de dois dos 13 edifícios do complexo do hospital. O presidente sublinha que as infraestrutruras visadas estão a ser alvo de obras que poderão libertado a bactéria, capaz de provocar infeção a partir da inalação de aerossóis contaminados disseminados na água quente. Análises de rotina, feitas a cada trimestre, permitiram identificar a bactéria e, acredita o médico, atuar a tempo de evitar contágios. João Oliveira explica que a suspensão temporária de banhos e de circulação de água quente bem como a colocação de filtros nas canalizações foram algumas mas medidas de controlo acionadas pelos técnicos.

Dado o período já decorrido desde a análise positiva, o presidente do IPO-Lisboa está convicto de que o risco de haver pessoas infetadas é muito reduzido, pois até ao momento não foi detetado qualquer caso de infeção respiratória que levantasse suspeitas. Assim sendo, não será feito nenhum rastreio a doentes, funcionários ou outras pessoas que tenham estado naquela zona do IPO, sobretudo no internamento, sendo suficiente apenas “ficar atento às infeções respiratórias”, a doença típica - doença dos legionários - da infeção pela bactéria legionela.

João Oliveira afirma que não há razão para alarme e que não é invulgar a deteção de legionela. “Há uma grande diferença entre a presença de legionela e a ocorrência de infeção.”