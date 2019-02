Detetada legionela no IPO de Lisboa

A bactéria da legionela foi detetada no Instituto Português de Oncologia (IPO), em Lisboa. Segundo avança esta quarta-feira a TVI 24, não há ainda registo de pessoas infetadas.

O Expresso soube que a bactéria foi encontrada numa conduta de água do hospital no âmbito de uma inspeção de rotina. Mas trata-se de uma situação controlada, assegurando o IPO que estão a ser tomadas todas as medidas para garantir a segurança de doentes e funcionários e "não há razões para alarme público".

O presidente do IPO, João Oliveira, citado pela TSF, remeteu mais explicações para a conferência de imprensa agendada para esta quarta-feira ao final da manhã.