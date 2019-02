Veja as melhores imagens da Super Lua

Já olhou para o céu hoje? Esta noite, pode ver uma Super Lua. Aparentemente, a Lua está até 14% maior e 30% mais brilhante como resultado da “ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da presença da Lua no perigeu (ponto da órbita da Lua, em que esta se encontra mais próxima da Terra)”, explica o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

Nas redes sociais multiplicam-se as imagens desta Lua Cheia especial, desde o anoitecer até agora. Aliás, a melhor altura para visualizar este fenómeno, segundo o Observatório, foi mesmo no momento do aparecimento da Lua no horizonte, “ou seja, em Lisboa, pelas 18h17; no Porto, pelas 18h10; no Funchal pelas 18h58 e em Ponta Delgada, pelas 18h28”

O fenómeno da Super Lua é cíclico, sendo que o último deste ano ocorrerá a 21 de março, de acordo com o OAL.

Veja abaixo algumas das imagens partilhadas no Twitter: