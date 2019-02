Nova Superterra descoberta perto do Sistema Solar

Chama-se G1411b, é um planeta que orbita a estrela Gliese 411 da constelação da Ursa Maior e foi descoberto a apenas oito anos-luz do Sistema Solar por um equipa internacional de cientistas que inclui Olivier Demangeon e Nuno Cardoso Santos, investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

Tem três vezes a massa da Terra e por isso é considerado uma Superterra, isto é, um planeta extrasolar com uma massa maior do que a massa da Terra mas menor do que a massa dos planetas gigantes gasoso do Sistema Solar (Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno). A designação Superterra refere-se apenas à massa do planeta e não envolve nada sobre as condições da sua superfície ou da sua habitabilidade.

Como sublinha um comunicado do IA, "apesar da estrela Gliese 411 ser uma anã vermelha e, por isso, menos quente do que o Sol, o planeta G1411b ainda recebe cerca de 3,5 vezes mais radiação do que a Terra recebe do Sol, o que o coloca fora da zona de habitabilidade, sendo provavelmente mais parecido com Vénus", que tem uma temperatura média de 461 graus.

"A maioria das estrelas que vemos no céu tem planetas em volta"

Olivier Demangeon afirma que "a juntar a outras descobertas, a deteção de um planeta de tipo rochoso, em torno de uma das estrelas mais próximas de nós, reforça claramente a ideia de que a maioria das estrelas que vemos no céu tem planetas em volta". A Superterra mais próxima do Sistema Solar é o planeta Proxima Centauri b, que está a 4,2 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Centauro, e orbita dentro da zona habitável a estrela anã vermelha Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol.

O estudo relacionado com esta descoberta foi publicado na revista internacional "Astronomy & Astrophysics" e a equipa que identificou o G1411b concentrou-se especialmente nos planetas extrasolares que orbitam estrelas anãs vermelhas, que têm uma massa inferior a 50% da massa do Sol. As anãs vermelhas são 80% das estrelas da Via Láctea e, por isso, são também a maioria das estrelas que rodeiam o Sistema Solar. A sua baixa massa facilita a deteção de planetas mais pequenos semelhantes à Terra e situados na zona de habitabilidade da estrela que orbitam.

O G1411b completa um órbita à volta da sua estrela em apenas 13 dias terrestres, estando a uma distância dela que é cinco vezes menor do que a distância de Mercúrio ao Sol.

Estudar as atmosferas dos planetas extrasolares

Examinar as atmosferas de planetas fora do Sistema Solar, em particular os que são mais parecidos com a Terra, é um dos principais objetivos da astronomia. Por isso a equipa que descobriu o planeta G1411b utilizou os dados de alta resolução do espectrógrafo SOPHIE, instalado no telescópio do Oservatório de Haute-Provence, em França. Um espectrógrafo é um instrumento que dispersa a luz de um objeto nos seus comprimentos de onda para que possa ser analisado e fotografado.

"Isto mostra-nos que a aposta feita pelos investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) em Portugal em desenvolver novos instrumentos para o futuro telescópio ELT (Extreme Large Telescope), nomeadamente o espectrógrafo HIRES, vai no caminho certo", afirma Nuno Cardoso Santos. O HIRES, que irá entrar em funcionamento em 2025, vai ajudar os cientistas a compreenderem o comportamento e os limites do planetas localizados logo abaixo da zona de habitabilidade das estrelas.

O astrofísico Nuno Cardoso Santos tem integrado várias equipas internacionais que descobriam muitos dos planetas extrassolares já conhecidos. O ELT vai ser o maior telescópio ótico do mundo e está a ser construído no Deserto de Atacama, no Chile, pelo Observatório Europeu do Sul (ESO), organização a que Portugal pertence.