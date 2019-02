Líder sindical dos enfermeiros vai entrar em greve da fome

Carlos Ramalho, presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), anunciou que vai entrar em greve da forme a partir das 12h00 desta quarta-feira. Em declarações durante uma conferência de imprensa realizada na sede da UGT em Évora, o sindicalista adiantou que permanecerá em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, até que as negociações com o Governo sejam retomadas.

Em reação à posição do Ministério da Saúde de que deverão ser marcadas faltas injustificadas aos enfermeiros que adiram à greve, Carlos Ramalho afirmou: "se era necessário um mártir, ele está aqui, sou eu". O Governo sustenta o seu ponto de vista no parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República em que a greve dos enfermeiros, com referência à primeira paralisação realizada por estes profissionais do sector da saúde entre novembro e dezembro de 2018, é considerada "ilícita".

Depois de a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) ter pedido nesta terça-feira a suspensão imediata da "greve cirúrgica" devido à ameaça da marcação de faltas injustificadas aos enfermeiros grevistas, o líder do Sindepor garantiu: "Vamos manter a luta e levá-la até às últimas consequências".

A atual paralisação laboral decorre desde 31 de janeiro passado e abrange dez hospitais.