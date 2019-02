Diagnóstico da espondilite anquilosante demora sete a dez anos

Segundo os dados do estudo da Universidade Nova Information Management School (IMS), divulgado esta terça-feira na reitoria da Universidade Nova de Lisboa, a doença tem um impacto económico de 437 milhões de euros por ano, se tivermos em conta os dias não trabalhados dos doentes e dos familiares que lhes prestam apoio, sendo que cada doente perde, em média, 110 dias de trabalho anuais entre baixas médicas, dispensas e falta de produtividade.

Algumas consequências do diagnóstico tardio “são irreversíveis” por falta de tratamentos adequados em tempo útil, garantiu o reumatologista Filipe Araújo, um dos convidados do primeiro painel de debate, do qual fizeram também parte o vice-presidente da Associação portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Jorge Brandão, a presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, Elsa Frazão Mateus e o secretário-geral da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Miguel Lopes, além do próprio coordenador do estudo, Pedro Simões Coelho. Este painel foi precedido de uma entrevista ao sociólogo Manuel Villaverde Cabral, que sublinhou os custos do diagnóstico tardio para o doente e para a economia, alertando para os problemas de saúde “que estão a ser afastados no tempo” decorrentes do envelhecimento da população em Portugal.

O estudo - que teve por objetivo apurar, entre outras informações, o impacto da EA na vida dos doentes e na sociedade, e a perceção dos médicos de Medicina Geral e Familiar – foi também o ponto de partida para um debate mais alargado sobre a doença crónica em geral e as medidas públicas a implementar para minimizar o seu impacto social. Participaram neste segundo painel convidados como o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, Luís Miranda, o vice-presidente da CIP e ex-secretário de Estado da Saúde, Óscar Gaspar, a deputada do CDS e membro da Comissão Parlamentar de Saúde, Isabel Galriça Neto, e o ex-presidente da ARS Norte Rui Cernadas.

O encerramento coube à ex-ministra da Saúde Maria de Belém Roseira, para quem “é preciso recuperar o pensamento estratégico na Saúde”.

Saiba mais sobre o tema na edição de 23 de fevereiro do semanário.