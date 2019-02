Burberry pede desculpa por camisola com nó de forca à volta do pescoço

A peça foi criticada por uma das próprias modelos que participaram no desfile da London Fashion Week. “Suicídio não é moda”, escreveu Liz Kennedy no Instagram. À CNN, Marco Gobbetti, diretor executivo da Burberry, disse lamentar “o transtorno causado pela peça apresentada na coleção”

A Burberry pediu publicamente desculpa por ter apresentado no seu mais recente desfile uma camisola com um nó de forca à volta do pescoço, garantindo que o modelo em causa foi retirado da sua coleção outono/inverno 2019. A declaração da empresa foi emitida depois de uma das modelos que participaram na apresentação na London Fashion Week ter criticado o que considerou ser uma peça de profundo mau gosto.



Liz Kennedy partilhou uma foto da camisola no Instagram, escrevendo que “o suicídio não é moda”. Explicou ainda que, incomodada, pediu para falar com alguém da organização, mas ninguém a levou a sério. “Disseram apenas para escrever uma carta”, afirmou.

O protesto de Kennedy levou a que o artigo, batizado “Tempest”, fosse boicotado online. À CNN, Marco Gobbetti, diretor executivo da Burberry, disse lamentar “o transtorno causado pela peça apresentada na coleção”.

“Apesar de a criação se inspirar no tema náutico, comum à coleção, foi insensível e um erro”, acrescentou, para sublinhar que a associação ao suicídio não era sua intenção, não representa os seus valores “nem os da marca”. Gobbetti adiantou ainda ter chamado Liz Kennedy para lhe pedir pessoalmente desculpa mal soube do incidente.