A Lua vai estar a 357 mil quilómetros da Terra e será 14% maior e 30% mais brilhante. Hoje à noite há Super Lua

A Lua será Super Lua esta noite. De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), a Lua cheia estará no ponto da órbita mais próximo da Terra (perigeu) e vai parecer maior e mais brilhante.

“Para um observador, a Lua parece maior quando está perto do horizonte e quando aparece por entre edifícios ou árvores”, pode ler-se no site do OAL. “No dia 19 de fevereiro, este facto vai tornar aparentemente a Lua cheia ainda maior do que já é, até 14% maior e 30% mais brilhante.”

O observatório aponta o momento do nascimento da Lua para a altura mais propícia para observação:

Porto: 18h10

Lisboa: 18h17

Ponta Delgada: 18h28

Funchal: 18h58

O satélite terrestre estará a cerca de 357 mil quilómetros do nosso planeta. "A órbita da Lua é aproximadamente um eclipse de excentricidade média. Isso faz com que a Lua ora esteja mais perto, ora mais longe da Terra em cada mês lunar (27,3 dias). O ponto orbital mais próximo da Terra é denominado perigeu e o ponto mais afastado chama-se apogeu", esclarece o OAL.

Esta será a segunda Super Lua de 2019, sendo que se espera só mais uma, no dia 21 de março.