Tratamento experimental abre esperança para síndrome do envelhecimento prematuro

Sammy Basso tinha seis meses quando os seus pais perceberam que algo de errado afetava o seu crescimento. A explicação/diagnóstico chegou mais de um ano depois, quando lhes foi transmitido que o bebé sofria da síndrome de Hutchinson-Gilford - uma doença genética extremamente rara, que provoca o envelhecimento acelerado. Mas o menino não só ultrapassou o tempo de vida que lhe vaticinaram (dificilmente chegaria aos 13 anos, disseram os médicos), como aos 23 acaba de se licenciar em Biologia. Mais: foi um dos investigadores envolvido numa pesquisa de um tratamento experimental que abre uma janela de esperança para a cura da enfermidade.

Foi a doença que levou Basso, que é italiano, a aproximar-se de Carlos López Otín, um dos maiores especialistas na área do envelhecimento. E foi na equipa científica deste espanhol que participou na investigação agora divulgada na “Nature Medicine”, cujos resultados se traduzem num aumento de 25% da longevidade de ratos afetados pela síndrome.

“Não sei se me ajudará a mim, mas pela primeira vez acredito que, no futuro, as crianças com esta enfermidade poderão viver uma vida normal”, explica Basso, citado pelo jornal “El País”. O jovem biólogo está ainda internado, a recuperar da cirurgia recente a que foi obrigado, para substituição de uma válvula cardíaca, afetada pela doença, mas não deixa de celebrar. “Estou muito feliz”, frisou.

Atualmente não há qualquer cura para a síndrome de Hutchinson-Gilford, que se caracteriza pela mutação do gene LMNA, um dos 20.000 presentes em cada célula humana. Na prática, está em causa a acumulação de uma proteína tóxica no núcleo celular, a causa para o envelhecimento prematuro.

Corrigir o ADN das células uma a uma não é, para já, possível, mas foi isso o que tentou a equipa de López Otín com os ratos. Para o efeito foi usada a técnica conhecida como CRISPR, explicada como “uma espécie de tesouras moleculares que servem para editar o ADN de qualquer organismo com uma facilidade sem precedentes”. Ao evitar a produção da proteína tóxica, por exemplo no fígado - o orgão onde foi registada a maior taxa de êxito - o tratamento permitiu modificar 14% das suas células. Com um resultado final traduzido em mais 25% de longevidade para os ratos.

Como qualquer tratamento experimental, será necessário fazer os ensaios clínicos nos humanos, o que pode não ser imediato. Mas Sammy Basso está otimista: “Esta pesquisa é absolutamente incrível para mim e para todas as pessoas com esta síndrome. Quando nasci, ninguém sabia nada sobre a doença e não havia cientistas para a estudar. Agora podemos ter esperança em alcançar a cura”.