Pescadores, ambientalistas e empresários avançam com petição para travar as dragagens no Sado. O lema é: “Não abrir a porta à asneira”

As primeiras assinaturas da petição que exige a suspensão do projeto de dragagens no Sado foram colocadas no papel esta segunda-feira de manhã. Assinaram-na dirigentes de associações e movimentos como a SOS Sado, a Ocean Alive, o Clube Arrábida, a Zero, a APECATE, a Sesibal, a Setúbal Pesca e a Artesanal Pesca e empresários da Vertigem Azul, Neptun Pearl e Pestana Hotel Group. Juntos querem travar as dragagens projetadas pela Administração do Porto de Setúbal (APSS) que preveem a retirada de 6,5 milhões de metros cúbicos de areia do estuário do Sado para que grandes porta-contentores entrem no Porto de Setúbal.

Em uníssono voltam a sublinhar que as dragagens no canal e a colocação dos dragados junto à Península de Tróia vão provocar “graves impactes ambientais, sociais, económicos, arqueológicos e de segurança da navegação, que se afiguram irreversíveis e permanentes”.

“Não abrir a porta à asneira, é o que importa”, reforça José Roquette do grupo Pestana, argumentando que “permitir estas dragagens é abrir uma porta para que novos atentados ambientais se cometam”. Admitindo que “se cometeram erros no passado”, lembra que “até aqui o jogo de interesses era equilibrado e uma decisão destas vem desequilibrar isto”.

Em causa está também o turismo de natureza, “classificado como produto premium no plano estratégico da região de Lisboa”, alerta José Salema, dirigente da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE), já que atividades como o mergulho ou a observação de golfinhos podem ser postas em cheque.

Berçário de espécies está ameaçado

“Em Portugal, as pradarias marinhas estão a desaparecer em toda a costa e o estuário do Sado é um dos poucos locais onde ainda existem e onde podemos mergulhar para ver a sua riqueza”, explica Raquel Gaspar, dirigente da Ocean Alive, que se dedica à conservação destes habitats e ao envolvimento da população local na sua proteção. Segundo a bióloga, “não existem garantias de que esta obra não cause o desaparecimento das pradarias marinhas e as medidas de minimização previstas são insuficientes para garantir a salvaguarda destes habitats”. As pradarias marinhas ajudam a limpar a água, absorvem CO2 e são o habitat berçário de várias espécies importantes para a comunidade de golfinhos roazes do Sado e para quem vive da pesca artesanal e Raquel Gaspar considera que se Portugal as afetar está a violar os seus compromissos com convenções e diretivas internacionais.

Em causa está também a atividade de 300 pescadores e o fornecimento de 75% do pescado que alimenta a gastronomia da região, do choco à sardinha, passando pelo polvo ou pelo linguado. “As dragagens e a deposição dos dragados na zona da Restinga em frente à península de Tróia “vai afetar uma zona rica em peixe e pôr em perigo a navegabilidade das embarcações de pesca”, argumenta Ricardo Santos, dirigente da Cooperativa de Pesca de Setúbal e Sesimbra (SESIBAL). O pescador questiona: “Querem que Setúbal mantenha o pescado que lhe dá fama ou passe a ter o peixe importando que entra em porta-contentores?”

Na petição agora lançada, os signatários sublinham “falhas graves na garantia de preservação do património ambiental único do estuário do Sado bem como das atividades socioeconómicas das comunidades que dependem do mesmo” e que estes não estão refletidos na estudo de impacte ambiental aprovado.

Também lembram que os promotores do projeto não fizeram o levantamento adequado dos valores ecológicos naturais da região, dos impactes concretos nas nove zonas classificadas para a conservação da natureza, entre as quais a Reserva Natural do Estuário do Sado e o Parque Marinho Luiz Saldanha (que alberga raras pradarias marinhas), ou do desassoreamento das praias da Arrábida. Em termos económicos apontam um desequilíbrio nas contas feitas pela APSS, já que dizem, esta entidade fala na criação de empregos sem ter avaliado a destruição de postos de trabalho na pesca ou no turismo da natureza, que tanto afeta pequenas empresas como grandes grupos hoteleiros.

O projeto de “melhoria das acessibilidades ao Porto de Setúbal” e a licença que autoriza a colocação dos dragados na Restinga de Tróia são alvo de pelo menos três providências cautelares que aguardam decisão judicial. Uma delas, interposta no final da semana passada pelo movimento SOS Sado no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, tem como objetivo suspender a licença para a deposição de sedimentos das dragagens numa zona considerada sensível. Uma outra, avançada há uns tempos pelo Clube da Arrábida acabou rejeitada pelo tribunal de Almada, na passada sexta-feira.

Porém, novas ações judiciais podem vir a seguir em breve, adiantam os organizadores da petição. E Pedro Vieira, dirigente do Clube da Arrábida lembra que “estão por entregar à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) cerca de 20 estudos prévios, sem os quais as dragagens não podem avançar”.