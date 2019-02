Canais do YouTube com mais de um milhão de subscritores duplicaram no ano passado

O número varia dependendo da ferramenta usada no apuramento de quantos youtubers têm mais de um milhão de subscritores, mas, feitas as devidas ponderações, arriscaria apontar para cerca de doze mil por esse mundo fora. Vem esta pesquisa contabilística a propósito do anúncio feito numa carta aberta por Susan Wojcicki, a CEO do YouTube, de que no ano passado o número de canais da plataforma com mais de um milhão de subscritores quase duplicou.

Neste balanço e contas de 2018 e planos para 2019 inscritos por Wojcicki no blogue “YouTube Creators”, fica igualmente expresso o crescimento em 40% dos criadores que obtiveram ganhos entre os cinco e os seis dígitos anuais – de dez a cem mil dólares (8,8 a 88.000 mil euros), portanto. Wojcicki marca 2018 como um ano sem precedentes para a plataforma de vídeo detida pelo Google, e vem partilhar as três grandes prioridades para este ano, a começar precisamente pelo apoio aos criadores de vídeos e aos sucessos artísticos. Neste particular, a plataforma declara estar a facilitar o processo de apelo dos youtubers quanto aos vídeos que são considerados inelegíveis para monetização, ao ter reforçado a precisão dos meios de apuramento dos conteúdos geradores e não-geradores de proveitos.

Trata-se de um território sobre o qual vários youtubers dizem não ter fronteiras bem definidas, nem critérios muito objetivos, designadamente quanto à definição do que são conteúdos amigos ou antes pelo contrário da publicidade. Wojcicki assume, por escrito, que “ainda há muito trabalho por fazer nestas frentes”, mas manifesta-se empenhada em fazer o melhor em prol de todos. No ano passado, o YouTube passou a disponibilizar novas ferramentas como o superchat, merchandise, bilheteira e filiação de canais (aberto a canais com trinta mil ou mais subscritores), o que poderá ajudar a contribuir para as receitas financeiras dos “fazedores de canais”.

A prioridade número dois fica no patamar da comunicação e do compromisso. “É o compromisso entre criadores e espectadores que verdadeiramente distingue o YouTube dos media tradicionais como a televisão”, advoga Wojcicki. Neste capítulo, a título de exemplo, a plataforma ativou 480 eventos, envolvendo 18 mil criadores de vídeos, entre os quais ‘fanfests’, workshops e encontros entre criadores, ao longo do ano.

A terceira e última grande prioridade enunciada diz respeito à responsabilidade, a “viver de acordo com as nossas responsabilidades”, cito. Para começar, e pelas palavras escritas, não se trata de um evidente puxão de orelhas dirigido aos criadores de vídeo que saltam claramente a cerca dos conteúdos que violam as diretrizes da plataforma, mas Wojcicki foi explicita: “Ainda há muito para fazer”. Neste eixo, a CEO do YouTube inclui o ‘upgrade’ da responsabilidade da plataforma de vídeo online quanto à defesa do jornalismo e da educação. O YouTube terá atualmente 1900 milhões de subscritores ativos em todo o mundo.