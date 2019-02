A lista de espera para salvar espécies ameaçadas pode atingir duas décadas

O lastro da História diz-nos que 99% da fauna e da flora que o planeta Terra viu nascer estão atualmente extintas. Um estudo, publicado recentemante na revista Science, dá conta de que as espécies ameaçadas pelo ser humano podem ter de esperar até duas décadas para serem salvas do tráfico internacional.

O cenário torna-se mais preocupante quando um terço dos animais e plantas em perigo nem sequer estão protegidos ao abrigo da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES) - em vigor desde 1975 e assinado por quase todos os países do mundo - com a missão de assegurar a vigilância e a conservação.

O trabalho de investigação, com uma amostra de 958 castas para quem o tempo é curto, conclui que, em média, a lista de espera para a cura da extinção - desde a catalogação das espécies ameaçadas até à proteção do tráfico internacional - atinge os 10,3 anos. Casos mais graves verificam-se numa centena dos espécimes, os quais têm de aguardar até 15 anos, enquanto outros 58 ficam no limbo durante 19 anos.

Ninguém está a salvo enquanto o mundo pula e avança, avisa Eyal Frank, coautor deste levantamento. “Podem surgir novas tendências no comércio de vida selvagem em muito pouco tempo, com algumas espécies consideradas comuns a passarem para o risco de extinção”, adverte o professor da Universidade de Chicago.