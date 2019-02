“A dermatite atópica é mais do que uma doença de pele”

A minha relação com a dermatite atópica é quase desde que me conheço”, explica Joana Camilo. A presidente da Associação Dermatite Atópica Portugal (ADERMAP) foi diagnosticada aos sete anos. A mãe convive com a doença há 45 anos: “Tínhamos sempre diferentes cremes e loções preparadas na farmácia, bem como película aderente na casa de banho para os cuidados que, na altura, eram medicamente recomendados”, recorda-se.

Inicialmente a maior preocupação com a dermatite foi por causa da mãe, “que teve uma manifestação de dermatite atópica de tal forma grave e generalizada que teve de ficar internada num hospital por várias semanas”. A partir dos 31 anos a história conheceu um novo capítulo. “Depois de vários anos com a pele totalmente limpa”, o nascimento do filho trouxe-lhe as primeiras lesões nas dobras dos braços que, após alguns meses, se estenderam ao corpo quase todo. “Há oito anos que sofro com uma forma grave desta doença, dia e noite”, confessa. Tem impacto no quotidiano diário. Vai desde a preparação psicológica para o processo de tomar banho ao chão da cozinha que tem de limpar todos os dias de manhã para tirar a descamação da pele.

Rotinas que abrem uma pequena janela para uma doença exigente. “O eczema atópico, ou dermatite atópica, é uma das doenças inflamatórias crónicas de pele mais comuns”, explica, Tiago Torres, dermatologista no Centro Hospitalar do Porto, com uma incidência que “tem aumentado nos últimos anos essencialmente nos países desenvolvidos.” A doença é não contagiosa e manifesta-se em “manchas e placas de pele vermelhas, com descamação, e escoriações localizadas habitualmente nos braços, pernas, no pescoço e na face, associadas a uma comichão muito intensa.” Além disso, “cerca de metade dos doentes” tem dermatite em “associação a outras patologias atópicas, como alergias alimentares, asma e rinoconjuntivite alérgica.”

A dermatite atópica é “crónica, mediada pelo sistema imunitário e não tem uma causa simples ou única”, explica Pedro Mendes Bastos, e tem influência de fatores genéticos e ambientais. Além das marcas físicas e estéticas, a vontade de coçar é outra das principais características da doença e uma das que mais fazem sofrer por quem ela passa. “Pode ser intenso, constante, diário e limitativo da vida real”, garante o dermatologista no Hospital Cuf Descobertas, que vai mais longe e deixa uma analogia para refletir: “Se um de nós pode sentir-se muito incomodado com uma simples picada de melga durante umas horas, imagine viver com essa situação 24 horas por dia, sete dias por semana, de forma mais ou menos disseminada na sua pele.” E do físico passamos para o psicológico, uma vez que a doença faz com que os afetados tenham maior propensão a efeitos secundários debilitantes como “depressão, ansiedade ou perturbação do sono.”

“A dermatite atópica é mais do que uma doença de pele e tem de ser tratada como tal”, atira Joana Camilo. “Dada a elevada sensibilidade e reatividade da pele, é necessário ter um grande cuidado na escolha do vestuário pois a pele poderá tolerar apenas materiais não sintéticos e suaves como por exemplo o algodão”, ao mesmo tempo que “as pessoas são limitadas a fazer exercício pois a transpiração agrava muito a comichão nas lesões”, revela. Sem contar com o impacto económico, “pois o tratamento inclui a aplicação constante de cremes que não têm qualquer comparticipação financeira ou possibilidade de dedução tributária. Há famílias que têm de gastar entre €100 a €150” mensalmente.

“São apenas manchinhas”

Uma das motivações para Joana estar no grupo de pessoas com dermatite atópica (e seus familiares) que, “perante o impacto da doença sentiram a necessidade de ajudar” com a criação da ADERMAP. Até porque “é frequente os doentes sofrerem uma subvalorização das suas queixas, quer por parte da parte da sociedade civil quer mesmo de profissionais de saúde. É só uma doença de pele, são apenas manchinhas na pele, não vais morrer disso, com certeza são frases frequentemente relatadas”, confessa Pedro Mendes Bastos.

O estigma ainda é real e Tiago Torres associa-o a “falta de informação”. O médico acredita que “são muito importantes campanhas de sensibilização” enquanto os tratamentos chegam a uma etapa de evolução que os permita ser mais eficazes. “Nas formas mais ligeiras, localizadas, a utilização de creme hidratante é habitualmente suficiente”, garante. “A principal dificuldade é o tratamento de formas mais graves, extensas e muito sintomáticas, em que as terapêuticas tópicas não são opção” e as alternativas existentes não são as melhores a longo prazo.

Realidade que está a mudar porque recentemente “foi desenvolvida e aprovado a primeira terapêutica sistémica direcionada especificamente para o eczema atópico e que demonstrou resultados muito promissores.” Apesar de ainda só estar disponível em Portugal para casos excecionais, faz parte de uma série de novas terapêuticas que têm “demonstrado excelentes resultados de eficácia” e que para o clínico geram “expectativa pela sua chegada à prática clínica.”

Por enquanto, faz-se o melhor possível com o que há disponível. Joana Camilo, cujo filho mais velho também já tem sintomas, não quer que as próximas gerações sofram “da mesma forma.” Resta “acreditar que a evolução será positiva e que o futuro é de esperança para todos, pois esta doença está a começar a ter a atenção que é necessária.”